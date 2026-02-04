Netflix: la audaz película con Benjamín Vicuña basada en un caso real

La película, protagonizada por Benjamín Vicuña y que se puede ver en Netflix, narra la fuga real de 49 presos políticos en Chile.

¿Eres amante de los largometrajes basados en hechos reales? Aquí te recomendamos uno que está en Netflix: Pacto de Fuga. La historia recrea uno de los escapes carcelarios más audaces de la historia de Chile, durante los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet.

La trama de la película narra la fuga de 49 presos políticos de la Cárcel Pública de Santiago en enero de 1990. Los reclusos planearon su escape durante meses, cavando un túnel de más de 60 metros de largo. Lo hicieron de manera secreta, usando herramientas rudimentarias como cucharas y destornilladores.

El plan duró aproximadamente 18 meses y requirió coordinación, paciencia y mucho ingenio. La historia muestra la tensión y el riesgo que enfrentaban los presos, mientras el mundo exterior permanecía ajeno a su estrategia. Cada día que pasaba aumentaba la presión, pero también la determinación de lograr la libertad.

La película está dirigida por David Albala y protagonizada por Benjamín Vicuña, acompañado por Roberto Farías, Francisca Gavilán y Amparo Noguera. Combina acción, suspenso y drama, mostrando la solidaridad entre los presos y la fuerza de sus convicciones políticas.