Netflix tiene un frenético thriller psicológico que es furor y que te dará vuelta la cabeza

Con solo seis episodios En Fuga se ha transformado en la serie más vista en Netflix en los últimos días.

Hace poco Netflix estrenó En Fuga (Runaway) y rápidamente escaló a lo más visto de la plataforma. Es el thriller del momento. Una miniserie británica protagonizada por James Nesbitt que esconde un drama psicológico opresivo. Ideal para maratonear en compañía.

Netflix: de qué se trata “Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

En la serie, la desaparición de la joven destapará una red de secretos que involucra a su propia familia y a una investigadora privada con un pasado bastante turbio. Los que la recomiendan aseguran que tiene un ritmo frenético y giros inesperados en el guión.

serie en fuga netflix Netflix impacta con esta serie. Fuente: Netflix. Muchos definen a la serie como el “gran fenómeno de suspenso de 2026”. Sin grandes campañas de marketing previa la producción ha logrado escalar a lo más alto del ranking de la plataforma de streaming y gracias a una trama que no da respiro.

La serie está alejada de los clichés del género y logra sumergir al espectador en una atmósfera asfixiante donde la moralidad de cada personaje se va poniendo en duda.