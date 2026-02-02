El Durazno: el refugio del verano de aguas cristalinas que es tendencia "low cost" para febrero

En verano, especialmente en febrero, hay un pueblo en Córdoba muy prometedor para descansar unos días sin gastar dinero.

Córdoba es una provincia que tiene opciones para todos los gustos y bolsillos. En el corazón del Valle de Calamuchita hay un rincón donde parece el tiempo detenido y los motores son reemplazados por el sonido del río. Se trata de El Durazno, un pueblo que se mantiene como opción low cost para este verano.

Un pueblo para disfrutar el verano El Durazno se ha transformado en una gran opción para vacacionar en las sierras cordobesas en febrero. Está a 138 kilómetros de la capital de Córdoba y es un destino para quienes buscan “lujo natural” sin precios excesivos.

La ventana de vacacionar en febrero en este pueblo es el clima. Los días son largos ideal para disfrutar las ollas de agua helada del río El Durazno que tiene una transparencia única comparada con otros puntos de esa provincia.

durazno pueblo Verano en El Durazno. En este pueblo predominan los campings agrestes y las casas de alquiler compartido. Pernoctar bajo las estrellas es una de las opciones más baratas y conectadas con el entorno. También el lugar es famoso por sus casas de té y almacenes de ramos generales. Hay pan casero, salamín y quesos locales para armar un picnic exquisito.

En este pueblo no hay boliches ni centros comerciales. El gasto en salidas es nulo porque el plan principal es caminar y nada.