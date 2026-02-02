Trucazo: por qué deberías envolver el picaporte en papel de aluminio hoy mismo

En el mundo de la limpieza y de las innovaciones constantes el papel de aluminio se ha transformado en el rey de la cocina para conservar alimentos. Sin embargo, un hábito extraño se ha vuelto viral: cubrir los picaportes con ese papel.

No se trata de una técnica de decoración sino de un recurso estratégico para ahorrar tiempo, dinero y evitar así el desgaste de los herrajes.

Para aquellos que están pensando en renovar el color de las paredes o puertas el papel de aluminio es un gran aliado. A diferencia del plástico o la cinta que se usa, el aluminio se puede moldear fácilmente a la forma irregular del pasaporte evitando así manchas accidentales de barniz o pintura que después no se pueden quitar.

Por otra parte, en lugares donde hay mucho tráfico como la cocina o la entrada principal del hogar , generalmente los picaportes acumulan grasa, bacterias y huellas dactilares. Es una buena opción envolverlos durante jornadas de limpieza profunda o eventos en casa para mantener el metal impecable.

En el caso de mudanza, traslado de muebles o reformas, los picaportes pueden sufrir golpes o rayones.

Cómo proteger el picaporte

Para aplicar este truco de limpieza preventiva se corta un trozo de papel de aluminio que debe superar el tamaño del picaporte, incluyendo la base pegada a la puerta.

Luego se presiona el papel contra el metal. Gracias a su flexibilidad, el aluminio se adapta a cada curva. Hay que asegurarse que quede bien ajustado para que no se deslice.

Una vez terminada la tarea de limpieza, mudanza o pintura, retirar y reciclar el papel. El picaporte quedará como nuevo sin residuos de pegamento.