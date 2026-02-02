Trucazo: por qué deberías envolver el picaporte en papel de aluminio hoy mismo
En el mundo de la limpieza hay muchas opciones versátiles para prevenir problemas. El papel de aluminio es una gran opción.
En el mundo de la limpieza y de las innovaciones constantes el papel de aluminio se ha transformado en el rey de la cocina para conservar alimentos. Sin embargo, un hábito extraño se ha vuelto viral: cubrir los picaportes con ese papel.
No se trata de una técnica de decoración sino de un recurso estratégico para ahorrar tiempo, dinero y evitar así el desgaste de los herrajes.
Una limpieza preventiva
Para aquellos que están pensando en renovar el color de las paredes o puertas el papel de aluminio es un gran aliado. A diferencia del plástico o la cinta que se usa, el aluminio se puede moldear fácilmente a la forma irregular del pasaporte evitando así manchas accidentales de barniz o pintura que después no se pueden quitar.
Por otra parte, en lugares donde hay mucho tráfico como la cocina o la entrada principal del hogar, generalmente los picaportes acumulan grasa, bacterias y huellas dactilares. Es una buena opción envolverlos durante jornadas de limpieza profunda o eventos en casa para mantener el metal impecable.
En el caso de mudanza, traslado de muebles o reformas, los picaportes pueden sufrir golpes o rayones.
Cómo proteger el picaporte
Para aplicar este truco de limpieza preventiva se corta un trozo de papel de aluminio que debe superar el tamaño del picaporte, incluyendo la base pegada a la puerta.
Luego se presiona el papel contra el metal. Gracias a su flexibilidad, el aluminio se adapta a cada curva. Hay que asegurarse que quede bien ajustado para que no se deslice.
Una vez terminada la tarea de limpieza, mudanza o pintura, retirar y reciclar el papel. El picaporte quedará como nuevo sin residuos de pegamento.