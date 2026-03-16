El secreto de la cebolla: por qué deberías dejarla dentro del microondas apagado

El microondas acumula olores y humedad a diario. Media cebolla es la solución para terminar con los aromas desagradables.

Por el uso diario, el microondas se convierte en un refugio de olores. Los alimentos y la humedad generan un aroma desagradable. Sin embargo, en el mundo de la limpieza casera hay un remedio de la abuela muy efectivo usando cebolla.

Cebolla en el microondas Para neutralizar los olores se puede usar media cebolla. Si bien parece contradictorio usar un vegetal que tiene un aroma fuerte, la química juega a favor. La cebolla es rica en azufre y en sustancias que tienen una gran capacidad para absorber y atrapar moléculas de olor en ambientes cerrados. Cuando actúa con el aparato apagado, el interior se refresca.

cebolla (1) La cebolla neutraliza olores. Limpieza En tanto, para desprender la grasa del interior del microondas y los restos de comida se recomienda calentar en un recipiente apto un poco de agua con jugo de limón. En pocos minutos la suciedad se ablandará y se irá desprendiendo.