El secreto de la cebolla: por qué deberías dejarla dentro del microondas apagado
El microondas acumula olores y humedad a diario. Media cebolla es la solución para terminar con los aromas desagradables.
Por el uso diario, el microondas se convierte en un refugio de olores. Los alimentos y la humedad generan un aroma desagradable. Sin embargo, en el mundo de la limpieza casera hay un remedio de la abuela muy efectivo usando cebolla.
Cebolla en el microondas
Para neutralizar los olores se puede usar media cebolla. Si bien parece contradictorio usar un vegetal que tiene un aroma fuerte, la química juega a favor. La cebolla es rica en azufre y en sustancias que tienen una gran capacidad para absorber y atrapar moléculas de olor en ambientes cerrados. Cuando actúa con el aparato apagado, el interior se refresca.
Limpieza
En tanto, para desprender la grasa del interior del microondas y los restos de comida se recomienda calentar en un recipiente apto un poco de agua con jugo de limón. En pocos minutos la suciedad se ablandará y se irá desprendiendo.
Una vez apagado el aparato dejar el recipiente unos minutos dentro. Frotar con un paño para retirar los restos de suciedad. En pocos tiempo la limpieza dará un excelente resultado y estará libre de malos olores.