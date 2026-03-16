Por qué deberías ponerle una cucharada de azúcar al detergente

El azúcar y el detergente juntos forman una mezcla exfoliante muy potente para la piel de las manos y para desengrasar.

La solución para las manchas difíciles está en la alacena. La combinación del detergente para platos con azúcar está ganando terreno no solamente por su eficacia en la limpieza de las cacerolas, sino como un aliado inesperado para el cuidado de las manos.

Detergente y azúcar La magia de este dúo ocurre cuando la capacidad desengrasante del jabón se suma a la textura granulada del azúcar. Esta mezcla se presenta como un exfoliante mecánico muy potente. El azúcar marca la diferencia arrastrando la suciedad de los poros sin necesidad de frotar en exceso.

https://www.bbc.com/mundo/articles/clyxvne914lo El azúcar sirve como exfoliante. Getty Images Por otro lado, el azúcar aporta un beneficio cosmético. Al contener ácido glicólico, compuesto que ayuda a retener la humedad, compensa la agresividad del detergente evitando que las manos se resequen y dejándolas sorprendentemente suaves.

Al mezclar azúcar y detergente se obtiene un limpiador abrasivo suave que cuida la piel mientras elimina la grasa más rebelde. El azúcar brinda la fricción necesaria para remover restos quemados sin rayar las superficies como lo haría una esponja de acero. Además, actúa como un humectante natural protegiendo el pH de la piel frente a los químicos del jabón.