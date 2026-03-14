La serie policial basada en hechos reales que está conquistando a todos en Netflix
Con ocho temporadas y una trama cargada de adrenalina, la propuesta se posiciona como uno de los contenido favorito de los usuarios de Netflix.
La historia de un hombre que decide reinventarse a los 45 años para patrullar las calles de California es el eje central de The Rookie, el drama policial basado en hechos reales que hoy lidera los rankings de visualización. Tras su desembarco en Netflix este enero, la serie se convirtió rápidamente en la opción favorita de los usuarios.
Aunque su estreno original fue en 2018, The Rookie necesitó solo unas semanas en el catálogo de Netflix para transformarse en el fenómeno imparable de este año.
La trama sigue la vida de John Nolan, un hombre que decide dar un giro de 180 grados a su existencia. Tras un incidente que lo marca para siempre, se muda a Los Ángeles para cumplir el sueño de ser policía, convirtiéndose oficialmente en el novato más veterano del departamento.
Nathan Fillion encabeza un elenco sólido que incluye a figuras como Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin Jr,. Afton Williamson, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox y Shawn Ashmore.
Mirá el trailer de la primera temporada de The Rookie
La propuesta cuenta con ocho temporadas y cada capítulo dura alrededor de una hora. La última temporada se estrenó a principios de 2026.
En una entrevista, Fillion contó que la trama tiene origen en un caso real. Según explicó, el Los Angeles Police Department es una de las dos fuerzas policiales en Estados Unidos que permite el ingreso de aspirantes mayores de 37 años. Con el tiempo se conoció que la historia que sirvió como base para la ficción pertenece a William Norcross, amigo universitario del productor ejecutivo Jon Steinberg. Su experiencia dentro de la policía fue la inspiración para desarrollar la serie y, actualmente, Norcross sigue formando parte del LAPD y también participa como productor ejecutivo del programa.