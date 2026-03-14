La serie policial basada en hechos reales que está conquistando a todos en Netflix

Con ocho temporadas y una trama cargada de adrenalina, la propuesta se posiciona como uno de los contenido favorito de los usuarios de Netflix.

La historia de un hombre que decide reinventarse a los 45 años para patrullar las calles de California es el eje central de The Rookie, el drama policial basado en hechos reales que hoy lidera los rankings de visualización. Tras su desembarco en Netflix este enero, la serie se convirtió rápidamente en la opción favorita de los usuarios.

Aunque su estreno original fue en 2018, The Rookie necesitó solo unas semanas en el catálogo de Netflix para transformarse en el fenómeno imparable de este año.

The Rookie 2 La propuesta cuenta con ocho temporadas. John Russo/Disney. La trama sigue la vida de John Nolan, un hombre que decide dar un giro de 180 grados a su existencia. Tras un incidente que lo marca para siempre, se muda a Los Ángeles para cumplir el sueño de ser policía, convirtiéndose oficialmente en el novato más veterano del departamento.

Nathan Fillion encabeza un elenco sólido que incluye a figuras como Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin Jr,. Afton Williamson, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox y Shawn Ashmore.

Mirá el trailer de la primera temporada de The Rookie The Rookie- Trailer La propuesta cuenta con ocho temporadas y cada capítulo dura alrededor de una hora. La última temporada se estrenó a principios de 2026.