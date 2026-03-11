Ni lavandina ni bicarbonato: el método definitivo para quitar el olor a pis del baño

El vinagre y el detergente son la clave para disipar el fuerte olor a orina del baño y para desinfectar el inodoro.

Tener el baño con un aroma a limpio no es tan sencillo. Durante la limpieza los desinfectantes comunes enmascaran el problema. El olor a orina persiste por los cristales de ácido úrico que se adhieren a la cerámica. Sin embargo, un truco con vinagre y detergente es la clave.

Truco con vinagre y detergente A diferencia de lo que ocurre con la lavandina que genera vapores tóxicos al mezclarse con los restos de amoniaco de la orina, el vinagre disuelve los cristales salinos del ácido úrico. Mientras que el detergente para platos es útil para desprender la grasa y la suciedad acumulada.

Para preparar esta solución económica se necesitan dos cucharadas de detergente líquido para platos, una taza de vinagre blanco y media taza de agua tibia. Se pueden añadir gotas de aceite esencial para potenciar la frescura y darle un toque aromático.

Una vez que están todos los ingredientes se combinan en un atomizador y se agita con suavidad para que puedan integrarse sin generar burbujas. Rociar en las “zonas calientes” como la base del inodoro y las uniones de los azulejos en el piso.