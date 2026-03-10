Ni lavandina ni químicos: el ingrediente que elimina el moho del baño de una vez
Dos ingredientes de la alacena, fáciles de conseguir, se pueden mezclar para eliminar definitivamente el moho del baño.
El moho en el baño es uno de esos problemas del hogar que siempre vuelve. Si bien la lavandina aparece como una solución rápida, existen otras caseras con ingredientes que ya tenés en la alacena: vinagre blanco con bicarbonato.
Por qué la lavandina a veces no alcanza
La lavandina decolora el moho y lo hace desaparecer visualmente, pero no elimina las esporas que quedan incrustadas en las juntas y los azulejos. En pocas semanas el moho vuelve a aparecer exactamente en el mismo lugar porque la raíz del problema nunca se trató. El vinagre blanco, en cambio, tiene propiedades antifúngicas que atacan directamente las esporas y las desactivan.
El ingrediente protagonista: vinagre blanco y bicarbonato
La combinación de vinagre blanco con bicarbonato de sodio es la más efectiva para la limpieza del moho de forma definitiva. El vinagre actúa como antifúngico natural y el bicarbonato como abrasivo suave que desprende los residuos sin rayar la superficie. Juntos generan una reacción que penetra en las juntas y elimina las esporas en profundidad.
Cómo aplicarlo paso a paso
- Aplicar vinagre blanco puro sobre la zona afectada con un spray o trapo y dejar actuar entre 30 minutos y una hora sin enjuagar. Ese tiempo es clave para que el vinagre penetre y desactive las esporas.
- Espolvorear bicarbonato sobre la misma zona y frotar con un cepillo de dientes viejo o de cerdas duras en movimientos circulares. La mezcla va a hacer espuma, lo que indica que está actuando.
- Enjuagar con agua caliente y secar bien la superficie.
Cómo prevenir que vuelva
La humedad es el principal aliado del moho, por lo que ventilar el baño después de ducharse es fundamental. Dejar la puerta y la ventana abiertas unos minutos para que el vapor escape reduce significativamente la probabilidad de que el moho reaparezca. Una vez por semana, pasar un trapo húmedo con vinagre por las juntas es suficiente para mantenerlas limpias de forma preventiva.