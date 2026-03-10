Ni lavandina ni químicos: el ingrediente que elimina el moho del baño de una vez

Dos ingredientes de la alacena, fáciles de conseguir, se pueden mezclar para eliminar definitivamente el moho del baño.

El moho en el baño es uno de esos problemas del hogar que siempre vuelve. Si bien la lavandina aparece como una solución rápida, existen otras caseras con ingredientes que ya tenés en la alacena: vinagre blanco con bicarbonato.

Por qué la lavandina a veces no alcanza La lavandina decolora el moho y lo hace desaparecer visualmente, pero no elimina las esporas que quedan incrustadas en las juntas y los azulejos. En pocas semanas el moho vuelve a aparecer exactamente en el mismo lugar porque la raíz del problema nunca se trató. El vinagre blanco, en cambio, tiene propiedades antifúngicas que atacan directamente las esporas y las desactivan.

El ingrediente protagonista: vinagre blanco y bicarbonato La combinación de vinagre blanco con bicarbonato de sodio es la más efectiva para la limpieza del moho de forma definitiva. El vinagre actúa como antifúngico natural y el bicarbonato como abrasivo suave que desprende los residuos sin rayar la superficie. Juntos generan una reacción que penetra en las juntas y elimina las esporas en profundidad.