Por qué recomiendan poner sal gruesa en la bacha antes de lavar los platos

Conocé todos los beneficios de poner sal gruesa en la bacha y por qué se usa antes de lavar los platos.

Los trucos caseros de limpieza toman cada vez más relevancia en casa y hay uno que se viene repitiendo sin parar: poner sal gruesa en la bacha de la cocina antes de lavar los platos. Aunque parece sin sentido,tiene una explicación concreta y varios beneficios.

Que hace la sal gruesa en la bacha de la cocina En el mundo de las soluciones caseras, la sal gruesa tiene un papel fundamental porque actua como un abrasivo natural. En este sentido, al frotarla con una esponja húmeda, sus cristales desprenden la grasa acumulada, los restos de comida adheridos y las manchas de óxido o cal que el agua deja con el tiempo. A diferencia de los limpiadores químicos, no deja residuos tóxicos ni altera el pH del agua que va al desagüe.

Por qué ayuda al lavar los platos Cuando se espolvorea sal gruesa antes de lavar los platos esta actúa como un desengrasante previo. La sal absorbe parte de la grasa que se desprende de los platos al enguajarlos, lo que facilita el lavado posterior y reduce la cantidad de detergente necesario para la limpieza.

Este mismo efecto funciona para limpiar el desagüe. La sal gruesa disuelve parcialmente la acumulación de grasa en las cañerías, especialmente si se la combina con agua caliente. Usada de forma regular, ayuda a prevenir tapones y mantiene el flujo del agua sin necesidad de productos químicos agresivos.

sal La sal gruesa tiene efectos abrasivos naturales y además, absorbe la grasa. Foto: Archivo El procedimiento para usarla es sencillo: antes de lavar los platos, se esparca una buena cantidad por la superficie de la bacha, se deja actuar unos minutos antes de frotar con una esponja. Para potenciar el efecto, se puede mezclar con unas gotas de jugo de limón.