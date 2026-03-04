Freidora de aire: los dos ingredientes caseros clave para limpiarla

En la limpieza del hogar y especialmente de electrodomésticos, como la freidora de aire, el bicarbonato de sodio se convierte en el mejor aliado.

El bicarbonato de sodio ayuda a desprender la grasa de la freidora de aire sin dañar el antiadherente. Foto: Archivo

La airfryer o freidora de aire se ha convertido en una herramienta infaltable en casi todos los hogares. Su limpieza es fundamental para prolongar su vida útil y garantizar un buen funcionamiento en el uso diario. Mantenerla en condiciones adecuadas no solo evita fallas, sino que también previene malos olores y sabores indeseados en las comidas.

Aunque existen productos específicos en el mercado para su limpieza, hay dos ingredientes de casa que, combinados, resultan ideales para esta tarea. Se trata del bicarbonato de sodio y el agua caliente, una mezcla simple que ayuda a remover la grasa adherida y los restos de alimentos sin dañar el recubrimiento antiadherente del canasto. Esta solución actúa como un desengrasante suave y permite eliminar la suciedad acumulada sin recurrir a químicos.

Paso a paso: cómo limpiar la freidora de aire Primero, es importante desenchufar el electrodoméstico y asegurarse de que esté completamente frío. Luego, retirar la canasta y la bandeja para lavarlas por separado. En un recipiente, mezclar bicarbonato de sodio con agua caliente hasta formar una pasta espesa.

Aplicar la mezcla sobre las zonas con grasa y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Después, frotar suavemente con una esponja no abrasiva para evitar rayar la superficie. Finalmente, enjuagar con agua tibia y secar bien antes de volver a colocar las piezas.