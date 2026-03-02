¿Horno eléctrico o freidora de aire? El veredicto definitivo sobre cuál consume menos luz

La freidora de aire y el horno son los aparatos más usados de la cocina. La ciencia del consumo eléctrico explica las diferencias.

La freidora de aire ya dejó de ser tendencia y se transformó en algo básico que no puede faltar en la cocina. El éxito no solo radica en comidas más saludables sino en un mito que radica que señala que es más económica que el horno eléctrico.

La freidora de aire vs. horno eléctrico La ciencia del consumo eléctrico señala que la respuesta es simple y que depende de cómo y cuánto se cocina. Para entender mejor el gasto se mira la potencia en varios y el volumen de aire que cada aparato necesita para cocinar.

En el caso del horno eléctrico, está diseñado para calentar cavidades grandes y requiere de una potencia elevada para elevar la temperatura de sus paredes, bandejas y una masa de aire considerable. Eso implica un tiempo de precalentamiento obligatorio que dispara el consumo inicial.

Gemini_Generated_Image_2hzv4v2hzv4v2hzv La freidora de aire y el horno eléctrico son muy usados en la cocina. En cambio, la freidora de aire es esencialmente un horno de convección ultra compacto. Al concentrar el calor en un espacio reducido y circular a gran velocidad, alcanza la temperatura óptima casi al instante, eliminando o reduciendo drásticamente el precalentamiento.

No alcanza con mirar la etiqueta de eficiencia energética, el hábito de uso es el verdadero responsable de la factura de luz. El volumen de comida es clave. Si se cocina para una o dos personas la air fryer será la ganadora indiscutida porque su rapidez compensa cualquier potencia. Para grandes cantidades como cocinar un pollo entero con guarnición el horno es más eficiente. Colocar tres tandas en la freidora terminará gastando más energía que una sola puesta en marcha del horno.