Mezclá bicarbonato con soda y descubrí el secreto mejor guardado de limpieza
En el mundo de la limpieza hay opciones económicas y muy efectivas. Esta combinación con bicarbonato de sodio y agua con gas es ideal.
En medio de las alternativas económicas que surgen en el mundo de la limpieza, la combinación de soda y bicarbonato de sodio se destaca como una solución versátil. Estos dos ingredientes generan una reacción química que combate la suciedad cotidiana.
Truco de limpieza
La efectividad del truco reside en las propiedades de cada componente: el bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que no raya las superficies y tiene una capacidad para neutralizar ácidos malos y olores. Mientras que el gas carbónico del agua con gas genera una efervescencia mecánica que ayuda a desprender partículas de suciedad o grasa adheridas a las fibras o superficies.
Usos
Uno de los usos es para la limpieza de las uniones de los cerámicos en baños y cocinas que acumulan humedad y restos de jabón. Para eso se forma una pasta espesa con esos ingredientes y se aplica sobre las juntas. Dejar actuar y frotar con un cepillo pequeño.
Para los recipientes con comida pegados que parecen difíciles de limpiar se puede espolvorear bicarbonato de sodio en el fondo y cubrir con un chorro de soda. Esa reacción burbujeante aflojará los residuos facilitando el lavado posterior con el detergente habitual.
Por otra parte, el fondo del tacho de basura suele concentrar olores desagradables incluso después de sacar la bolsa. Para limpiar se esparcen dos cucharadas de bicarbonato en la base y se humedece con un poco de soda. Dejar reposar antes de secar. La diferencia se notará de inmediato.
También se puede usar para la limpieza de mesadas o estantes que necesitan un refuerzo. En ese caso hay que esparcir el polvo sobre la zona y rociar con soda para que burbujee. Pasar una esponja luego de quince minutos de espera.