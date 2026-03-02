Mezclá bicarbonato con soda y descubrí el secreto mejor guardado de limpieza

En el mundo de la limpieza hay opciones económicas y muy efectivas. Esta combinación con bicarbonato de sodio y agua con gas es ideal.

En medio de las alternativas económicas que surgen en el mundo de la limpieza, la combinación de soda y bicarbonato de sodio se destaca como una solución versátil. Estos dos ingredientes generan una reacción química que combate la suciedad cotidiana.

Truco de limpieza La efectividad del truco reside en las propiedades de cada componente: el bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que no raya las superficies y tiene una capacidad para neutralizar ácidos malos y olores. Mientras que el gas carbónico del agua con gas genera una efervescencia mecánica que ayuda a desprender partículas de suciedad o grasa adheridas a las fibras o superficies.

Usos

Uno de los usos es para la limpieza de las uniones de los cerámicos en baños y cocinas que acumulan humedad y restos de jabón. Para eso se forma una pasta espesa con esos ingredientes y se aplica sobre las juntas. Dejar actuar y frotar con un cepillo pequeño.

Limpieza Cómo limpiar las juntas de los azulejos Foto: Shutterstock Limpieza, ideal para limpiar juntas. Foto: Shutterstock Para los recipientes con comida pegados que parecen difíciles de limpiar se puede espolvorear bicarbonato de sodio en el fondo y cubrir con un chorro de soda. Esa reacción burbujeante aflojará los residuos facilitando el lavado posterior con el detergente habitual.