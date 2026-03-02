El truco casero con cáscaras de limón para limpiar el horno que se volvió viral

Te contamos un truco casero que propone dejar cáscaras de limón en el horno apagado para eliminar malos olores y perfumarlo sin químicos.

Si notás que el interior del horno retiene olores después de cocinar, especialmente aromas fuertes como los de carnes, comidas muy condimentadas o grasas, aquí te enseñamos un truco casero que se volvió viral y que muchas personas están empezando a usar. ¿En qué consiste? En colocar cáscaras de limón dentro del horno cuando está frío y apagado.

Los restos de comidas y vapores pueden quedar impregnados en las paredes del electrodoméstico, provocando malos olores cada vez que se abre la puerta. Las cáscaras de limón, gracias a sus aceites esenciales como el ácido cítrico y el limoneno, liberan un aroma fresco que ayuda a contrarrestar esas fragancias indeseadas sin recurrir a químicos industriales.

Cuáles son los beneficios de este truco casero Colocar cáscaras de limón en el horno tiene varias ventajas simples pero efectivas, entre ellas: