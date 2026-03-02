El truco casero con cáscaras de limón para limpiar el horno que se volvió viral
Te contamos un truco casero que propone dejar cáscaras de limón en el horno apagado para eliminar malos olores y perfumarlo sin químicos.
Si notás que el interior del horno retiene olores después de cocinar, especialmente aromas fuertes como los de carnes, comidas muy condimentadas o grasas, aquí te enseñamos un truco casero que se volvió viral y que muchas personas están empezando a usar. ¿En qué consiste? En colocar cáscaras de limón dentro del horno cuando está frío y apagado.
Los restos de comidas y vapores pueden quedar impregnados en las paredes del electrodoméstico, provocando malos olores cada vez que se abre la puerta. Las cáscaras de limón, gracias a sus aceites esenciales como el ácido cítrico y el limoneno, liberan un aroma fresco que ayuda a contrarrestar esas fragancias indeseadas sin recurrir a químicos industriales.
Te Podría Interesar
Cuáles son los beneficios de este truco casero
Colocar cáscaras de limón en el horno tiene varias ventajas simples pero efectivas, entre ellas:
Neutraliza olores persistentes que se acumulan con el uso.
Deja un perfume cítrico y agradable en el interior.
Es una alternativa económica y ecológica: no dañina para el horno ni para el ambiente.
Permite reutilizar restos de limón que normalmente se tirarían.
Paso a paso: así puedes realizar este truco casero con cáscaras de limón
-
Recolectá las cáscaras de uno o dos limones.
Colocalas en una bandeja o recipiente resistente al calor.
Poné esa bandeja dentro del horno cuando esté completamente apagado y frío.
Cerrá la puerta y dejá actuar varias horas o incluso toda la noche.
Al día siguiente, retirás las cáscaras y, si querés, pasás un paño seco por el interior.
Este método es ideal después de cocinar platos con olores intensos o cuando el horno no se usa con frecuencia. Repetirlo ocasionalmente puede ayudar a que el interior huela más fresco en general.