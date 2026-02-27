Truco viral para eliminar grasa y malos olores del microondas sin esfuerzo

Te explicamos el truco viral con cáscaras de naranja para limpiar el microondas rápido, sin químicos y dejando un aroma fresco y natural.

Las cáscaras de naranja pueden tener un uso mucho más útil que tirarlas al tacho de la basura. Un truco casero que se volvió viral recomienda usarlas para limpiar y perfumar el microondas de una forma natural y sin químicos agresivos.

La idea principal es aprovechar los aceites esenciales que están en la piel de la naranja. Estos aceites se liberan cuando las cáscaras se calientan y ayudan a suavizar la suciedad y los restos de comida, además de dejar un aroma cítrico agradable dentro del aparato.

Paso a paso: cómo realizar el truco viral para limpiar el microondas Para ponerlo en práctica, tenés que pelar una naranja y colocar las cáscaras en un recipiente apto para microondas. Agregá agua hasta cubrirlas y calentá todo entre cinco y siete minutos. El vapor y los aceites que se desprenden harán su trabajo.

Después de calentar, dejá que el recipiente se enfríe un poco, abrí la puerta con cuidado y pasá un paño húmedo por las paredes interiores del microondas. La mayor parte de la grasa y la suciedad se despegará con más facilidad que si intentaras frotar en seco.

La cáscara de naranja posee diversos beneficios para la salud Foto: Shutterstock Cáscara de naranja para limpiar el microondas. Shutterstock Este método tiene varias ventajas: es económico, evita el uso de productos químicos fuertes y puede ayudar a neutralizar malos olores que quedan después de calentar restos de comida con olores marcados.