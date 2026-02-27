Presenta:

Truco viral para eliminar grasa y malos olores del microondas sin esfuerzo

Te explicamos el truco viral con cáscaras de naranja para limpiar el microondas rápido, sin químicos y dejando un aroma fresco y natural.

Cynthia Garrido

Microondas impecable en segundos con este truco viral.

Las cáscaras de naranja pueden tener un uso mucho más útil que tirarlas al tacho de la basura. Un truco casero que se volvió viral recomienda usarlas para limpiar y perfumar el microondas de una forma natural y sin químicos agresivos.

La idea principal es aprovechar los aceites esenciales que están en la piel de la naranja. Estos aceites se liberan cuando las cáscaras se calientan y ayudan a suavizar la suciedad y los restos de comida, además de dejar un aroma cítrico agradable dentro del aparato.

Paso a paso: cómo realizar el truco viral para limpiar el microondas

Para ponerlo en práctica, tenés que pelar una naranja y colocar las cáscaras en un recipiente apto para microondas. Agregá agua hasta cubrirlas y calentá todo entre cinco y siete minutos. El vapor y los aceites que se desprenden harán su trabajo.

Después de calentar, dejá que el recipiente se enfríe un poco, abrí la puerta con cuidado y pasá un paño húmedo por las paredes interiores del microondas. La mayor parte de la grasa y la suciedad se despegará con más facilidad que si intentaras frotar en seco.

La cáscara de naranja posee diversos beneficios para la salud Foto: Shutterstock
Este método tiene varias ventajas: es económico, evita el uso de productos químicos fuertes y puede ayudar a neutralizar malos olores que quedan después de calentar restos de comida con olores marcados.

No debería afectar el funcionamiento del microondas si se hace con cuidado y utilizando un recipiente seguro para calor, aunque siempre es bueno seguir las instrucciones del fabricante del electrodoméstico.

