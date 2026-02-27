En blanco y negro: así se veía Andrea del Boca en sus primeros trabajos en la TV

Andrea Del Boca comenzó su carrera como actriz desde niña y llegó al hogar de miles de argentinos con Papá Corazón.

Andrea Del Boca nació el 18 de octubre de 1965 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia vinculada al mundo del espectáculo. Desde muy pequeña mostró talento para la actuación, y su carrera comenzó en la televisión siendo apenas una niña, participando en programas infantiles y ciclos de sketches humorísticos.

El haber arrancado de tan pequeña en la pantalla chica la preparó para convertirse en una de las figuras más reconocidas de la TV argentina. Su padre, Nicolás Del Boca, también vinculado al mundo artístico, acompañó y apoyó su carrera desde sus comienzos.

Andrea del Boca saltó a la fama con Papá Corazón Embed - ANDREA DEL BOCA - Papa Corazon (Entrada) Durante los años 70 y 80, Andrea Del Boca se consolidó como actriz infantil y juvenil. Participó en varias telenovelas y programas que marcaron la televisión argentina de la época. Uno de sus trabajos más emblemáticos que la hizo saltar a la fama fue la telenovela Papá Corazón, emitida por Canal 13 en 1973.

En esta ficción interpretó a la hija del protagonista. Este papel le permitió llegar al hogar de miles y miles de argentinos. Papá Corazón reflejaba los valores familiares de la época y mostraba la relación cercana entre un padre viudo y su hija. Junto a ella estuvieron Norberto Suárez, Laura Bove y Elcira Olivera Garcés.

Andrea Del Boca Andrea Del Boca en Papá Corazón. Volver La telenovela se grabó en los Estudios Argentina Sono Films, propiedad de Panamericana Televisión S.A.C.I., empresa productora peruana que decidió producir telenovelas en Argentina junto a su casa matriz en Perú. Producida en blanco y negro, se les pidió a los actores neutralizar el acento y hablar de tú en vez de vos, para asegurar la exportación que corría por cuenta de PROMOSA (Promociones Modernas S.A.) distribuidora internacional de la familia Delgado Parker, dueña de Panamericana.