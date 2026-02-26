Así se veía de joven Lorena Vega, La Zurda de En el barro

Si bien hoy todos la conocen como La Zurda por En el barro , la serie que es un éxito en Netflix , Lorena Vega comenzó a trabajar como actriz muchos años atrás. Inició su carrera en los 90 en el teatro independiente y tiempo después extendió su trabajo al circuito teatral comercial, la televisión y el cine.

A los 15 años, comenzó su formación como actriz cuando acompañó a una amiga a una clase de teatro que daba Marta Silva en el centro cultural de la escuela Artigas. Tuvo su primera experiencia actuando en la muestra Modelo de madres para recortar y armar realizada en 1992.

Después, estudió en la escuela de actuación de Nora Moseinco y también se formó con Guillermo Angelelli. Continuó sus estudios tomando talleres de teatro con Ciro Zorzoli, Alejandro Catalán y Matías Feldman; y en escritura se formó con Mauricio Kartun.

En 2021, fue distinguida con un premio Konex por su trayectoria como actriz de teatro. Arriba de las tablas se lució en Imprenteros, La vida extraordinaria, Las cautivas, Parias, Las mutaciones, Usted está actuando y Salomé de chacra, entre otros tantos espectáculos.

En el barro es uno de los contenidos más vistos de Netflix.

En televisión trabajó en Graduados, Sos mi hombre, El Marginal, Loco por vos, El reino y El fin del amor, entre otras producciones. En cine se la puede ver en Un novio para mi mujer, El bosque de los perros, Norma, Las hermanas fantásticas, Mazel Tov y muchas más películas.

La actriz nació el 29 de septiembre de 1975 en el barrio de Flores, Buenos Aires. En la actualidad tiene 50 años. Aquí te enseñamos una fotografía suya de su juventud.

Lorena Vega Lorena Vega, actriz que se luce en En el barro, en su juventud. Instagram @lorevegaok

Lorena Vega se luce en En el barro, el éxito de Netflix

En la serie de Netflix En el barro, Lorena Vega se pone en la piel de La Zurda. Es una de las reclusas que controla todo dentro del penal de La Quebrada. Esta ficción, creada por Sebastián Ortega, está vinculada al universo de El marginal. A lo largo de los episodios se cruzan traiciones, estrategias y disputas por el control dentro de la cárcel.

El elenco de En el barro está integrado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Camila Peralta, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Cecilia Rossetto, Verónica Llinás, La China Suárez, Inés Estévez y Julieta Ortega, entre otros.

Ya tiene disponible dos temporadas en la plataforma de streaming de la N roja y debido a su repercusión ya se anunció una tercera entrega de la que, hasta el momento, no se sabe nada.

Mira el tráiler de la serie de Netflix