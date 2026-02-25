Netflix: la imperdible serie argentina que debés ver si te gustó En el barro

Edha es la serie argentina de Netflix que combina drama, intriga y moda. Sigue la historia de una diseñadora con secretos y misterios por descubrir.

Si te gustó En el barro en Netflix, aquí te dejamos otra serie argentina imperdible que está en el catálogo de la famosa plataforma de la N roja. Si bien no es carcelaria, presenta una trama de suspenso y crimen con un tono oscuro dentro del contexto argentino que te encantará.

Edha es una serie de televisión argentina de drama y thriller estrenada en Netflix en marzo de 2018. Fue una de las primeras producciones originales completas filmadas en Argentina para la plataforma de streaming, con una sola temporada de 10 episodios.

Netflix. Edha Netflix. Edha La historia sigue a Edha Abadi, una diseñadora de moda exitosa y madre soltera que trabaja en Buenos Aires. Su vida profesional y personal da un giro cuando conoce a Teo, un hombre atractivo con un pasado misterioso y motivos ocultos.

Edha está interpretada por la actriz y conductora argentina Juana Viale; Teo, por el actor y modelo español Andrés Velencoso. El elenco incluye a Delfina Chaves, Osmar Núñez, Pablo Echarri y Brian Beacock, entre otros talentosos actores.

Mira el tráiler de la serie de Netflix Embed - EDHA Tráiler Oficial Netflix Quién es el creador de la serie de Netflix La serie fue creada y dirigida por Daniel Burman. Es un director de cine, guionista y productor reconocido como una de las voces más importantes de la llamada “Nueva Ola del Cine Argentino”, movimiento que impulsó el cine independiente argentino desde fines de los años 90. Nació el 29 de agosto de 1973 en Buenos Aires.