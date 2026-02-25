Netflix: la imperdible serie argentina que debés ver si te gustó En el barro
Edha es la serie argentina de Netflix que combina drama, intriga y moda. Sigue la historia de una diseñadora con secretos y misterios por descubrir.
Si te gustó En el barro en Netflix, aquí te dejamos otra serie argentina imperdible que está en el catálogo de la famosa plataforma de la N roja. Si bien no es carcelaria, presenta una trama de suspenso y crimen con un tono oscuro dentro del contexto argentino que te encantará.
Edha es una serie de televisión argentina de drama y thriller estrenada en Netflix en marzo de 2018. Fue una de las primeras producciones originales completas filmadas en Argentina para la plataforma de streaming, con una sola temporada de 10 episodios.
Te Podría Interesar
La historia sigue a Edha Abadi, una diseñadora de moda exitosa y madre soltera que trabaja en Buenos Aires. Su vida profesional y personal da un giro cuando conoce a Teo, un hombre atractivo con un pasado misterioso y motivos ocultos.
Edha está interpretada por la actriz y conductora argentina Juana Viale; Teo, por el actor y modelo español Andrés Velencoso. El elenco incluye a Delfina Chaves, Osmar Núñez, Pablo Echarri y Brian Beacock, entre otros talentosos actores.
Mira el tráiler de la serie de Netflix
Quién es el creador de la serie de Netflix
La serie fue creada y dirigida por Daniel Burman. Es un director de cine, guionista y productor reconocido como una de las voces más importantes de la llamada “Nueva Ola del Cine Argentino”, movimiento que impulsó el cine independiente argentino desde fines de los años 90. Nació el 29 de agosto de 1973 en Buenos Aires.
A lo largo de su carrera ha dirigido films destacados como Un crisantemo estalla en cinco esquinas, Esperando al mesías, El abrazo partido y Derecho de familia. Por su trabajo ha recibido más de 100 premios internacionales, entre ellos el Oso de Plata en el Festival de Berlín, el Grand Prix du Public en Biarritz, el Premio FIPRESCI en Valladolid y el Premio Coral en La Habana, además del Premio Robert Bresson entregado en el Festival de Venecia.
En 1995 Burman fundó la productora BD Cine, una de las principales compañías del cine argentino, y ha trabajado también como creador, productor y showrunner en proyectos de televisión y plataformas digitales.