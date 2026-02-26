Netflix: la película basada en hechos reales sobre un amor prohibido

Netflix continúa sorprendiendo con el contenido de su catálogo. Aquí te recomendamos una historia real de amor y valentía que desafió las normas de su época.

¿Amante de las películas basadas en hechos reales? Entonces esta es para ti. Elisa y Marcela es una película española de drama romántico biográfico dirigida por Isabel Coixet, estrenada en 2019. Está en Netflix y fue rodada en blanco y negro.

Está basada en la sorprendente y verdadera historia de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, dos maestras gallegas que protagonizaron uno de los episodios más audaces de la historia LGBTQ+ en España.

NETFLIX NETFLIX. Elisa y Marcela Ambientada en 1901, en una sociedad profundamente conservadora, la historia relata cómo Elisa y Marcela luchan por mantener su relación en secreto ante la presión social y el rechazo. Ante el rechazo institucional y los rumores que amenazaban con separarlas, Elisa decide adoptar una identidad masculina como “Mario” para poder casarse con Marcela por la Iglesia, lo que culmina en lo que se considera el primer matrimonio entre personas del mismo sexo registrado en España.

La película está protagonizada por Natalia de Molina (como Elisa) y Greta Fernández (como Marcela). Fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) en 2019, siendo una de las primeras películas originales de Netflix en aspirar al prestigioso Oso de Oro en ese certamen.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix Embed - Elisa y Marcela - Tráiler Quién es la directora de la película Isabel Coixet es una reconocida directora y guionista española, nacida en Barcelona en 1960. Comenzó su carrera en la publicidad y en la televisión antes de dedicarse al cine. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido películas como “Mi vida sin mí” (2003), “La vida secreta de las palabras” (2005) y “Elisa y Marcela” (2019), muchas de ellas reconocidas en festivales internacionales.