Plan en familia: la extraordinaria película de Netflix basada en hechos reales

Te dejamos una buena opción para compartir en familia: una película que cuenta la historia de una joven australiana que realizó algo extraordinario.

Si estás buscando realizar un plan en familia sin moverte de la comodidad del hogar, aquí te traemos una buena opción: una película disponible en Netflix basada en hechos reales. Se llama Espíritu libre (True Spirit) y está basada en las memorias de Jessica Watson.

La película sigue a una joven australiana que, con apenas 16 años, decidió intentar algo extraordinario: navegar sola alrededor del mundo sin escalas ni asistencia. Relata desde que toma la decisión de embarcarse en su travesía hasta los momentos más desafiantes del océano.

NETFLIX NETFLIX. Espíritu libre El viaje de Jessica comenzó en Sydney, Australia, donde zarpó en su velero con la intención de dar la vuelta al mundo. Navegó miles de millas por océanos tremendamente desafiantes, enfrentando tormentas, soledad y sus propios miedos.

En la vida real, Jessica completó su viaje después de 210 días en el mar, cubriendo una distancia aproximada de 18500 millas náuticas. Aunque no fue oficialmente reconocida como una circunnavegación completa por ciertas organizaciones náuticas debido a criterios técnicos, su logro sigue siendo considerado inspirador y extraordinario por muchos.

En el film, la interpreta Teagan Croft, acompañada por Anna Paquin y Josh Lawson en los roles de sus padres, y por Cliff Curtis como su mentor en tierra firme.