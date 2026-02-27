Netflix: dónde está el penal de La Quebrada de En el barro

En el barro es la serie argentina de Netflix, dirigida por Sebastián Ortega, que muestra la vida en el penal de La Quebrada.

La nueva temporada de En el barro, la serie argentina dirigida por Sebastián Ortega, está dando mucho de qué hablar. Es uno de los títulos más vistos en Netflix y no hay quien no quiera perderse ningún detalle de esta producción.

La historia está ambientada en una cárcel de mujeres y muestra la vida cotidiana dentro de un penal atravesado por conflictos, alianzas y tensiones de poder. Gran parte sucede en el penal de La Quebrada. Pero, ¿dónde queda esta cárcel? Si bien muchos espectadores buscaron el penal en el mapa, lo cierto es que no existe en la vida real.

Netflix La Quebrada, el penal de En el barro Instagram @chrisinvernizzi Se trata de una prisión ficticia creada especialmente para la serie, como parte del universo narrativo que construye la ficción. Para lograr mayor realismo, el equipo montó el penal en una antigua fábrica tabacalera abandonada en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Allí se recrearon pabellones, celdas, patios y sectores comunes que aparecen en pantalla.

La elección de esa locación permitió trabajar con libertad y adaptar los espacios a las necesidades del guion. El diseño de arte tuvo un rol clave en la construcción del clima opresivo que atraviesa la historia. Los detalles de escenografía ayudan a transmitir la sensación de encierro y tensión constante.

Quiénes trabajan en En el barro, el éxito de Netflix Embed - En el barro - tráiler temporada 2 En esta segunda temporada de En el barro, delante de las cámaras se luce Ana Garibaldi, Verónica Llinás, Lorena Vega, La China Suárez, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta, Inés Estévez, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca, entre otras talentosas.