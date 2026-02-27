Hallazgo en Mendoza: reapareció el "hada rosa" en la Reserva de Ñacuñán

El hallazgo del pichiciego en la Reserva de Biósfera Ñacuñán evidencia equilibrio ecológico del área y refuerza la importancia de esta zona natural protegida.

La Reserva de Biósfera Ñacuñán, ubicada en Mendoza, precisamente en el departamento de Santa Rosa, confirmó el hallazgo de un pichiciego menor. Se trata de un espécimen declarado Monumento Natural de la Provincia y muy difícil de detectar. Su registro representa una señal alentadora para el ecosistema local.

Cómo es el pichiciego El pichiciego menor, científicamente conocido como Chlamyphorus truncatus y apodado “hada rosa” por su particular apariencia, es el armadillo más pequeño del mundo: mide entre 7 y 11 centímetros de largo. Tiene comportamiento estrictamente nocturno y vive casi exclusivamente bajo tierra, lo que dificulta notablemente su avistamiento.

Cuál es su importancia para el ecosistema El hallazgo del “hada rosa” por parte de los guardaparques no es un dato menor. Estos animales son extremadamente sensibles a las alteraciones ambientales y, en palabras del jefe del Departamento de Fauna de la provincia, Adrián Gorrindo, esta especie es un indicador biológico clave: “El pichiciego necesita suelos estables, sin alteraciones mecánicas severas ni contaminación. Donde aparece, hay equilibrio ecológico. Por eso cada registro tiene un enorme valor científico”.

En este sentido, se destaca la importancia de la Reserva de Biósfera Ñacuñán, que abarca 12.600 hectáreas de algarrobales y jarillales protegidos. Este ecosistema, con suelo arenoso y compacto, resulta ideal no solo para la flora sino también para la fauna, como el pichiciego.

Además, el pichiciego cumple un rol fundamental al alimentarse de larvas y hormigas, lo que contribuye a regular poblaciones de insectos. Asimismo, al elaborar complejos túneles subterráneos, airea el suelo y mejora la infiltración de agua.