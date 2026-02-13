Histórico en Chubut: avistaron una ballena azul, el animal más grande del planeta

La ballena azul antártica fue registrada por primera vez en aguas de Chubut durante una salida de monitoreo científico.

El Parque Provincial Patagonia Azul fue escenario de un hecho inédito: por primera vez se documentó la presencia de una ballena azul antártica (Balaenoptera musculus intermedia) en sus aguas. Se trata ni más ni menos que del animal más grande que habita el planeta.

El registro fue realizado por la Fundación Rewilding Argentina, organización conservacionista dedicada a la restauración de ecosistemas. El equipo se encontraba realizando una salida rutinaria de monitoreo, enfocada principalmente en ballenas jorobadas, frecuentes en la zona, cuando detectaron un ejemplar “muchísimo más grande que cualquier otro que hayamos visto”, según describieron.

Qué implica su aparición en Chubut De acuerdo con los biólogos que participaron del avistamiento histórico, este registro refuerza el valor ecológico del área para la biodiversidad marina del Atlántico Sudoccidental. Además, vuelve a poner en relieve la importancia de las áreas marinas protegidas como herramienta clave para la conservación.

La ballena azul se encuentra en peligro de extinción. La caza comercial intensiva durante el siglo XX redujo sus poblaciones a niveles críticos, dejando apenas alrededor del 2% de su tamaño poblacional original en el hemisferio sur. En ese contexto, cada nuevo registro aporta información relevante para el estudio y la preservación de la especie.

Mira el video Embed - Fundación Rewilding Argentina documenta ballena azul en Patagonia Azul En qué se diferencia de otras ballenas La ballena azul ostenta el título de “animal más grande del mundo” porque puede alcanzar hasta 30 metros de largo y pesar entre 75 y 140 toneladas. En comparación, las ballenas jorobadas , como las que estaban siendo monitoreadas durante la salida científica, miden hasta 16 metros y pesan entre 25 y 35 toneladas.