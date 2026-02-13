Stranger Things no termina: vuelve a Netflix filmó con el revelador origen de Vecna

Stranger Things se despide en la pantalla con su quinta temporada, pero la franquicia no se apaga: cambia de formato y abre nuevas puertas. La siguiente parada será teatral, aunque se verá desde casa. Netflix prepara el lanzamiento de una versión filmada de Stranger Things: The First Shadow.

El espectáculo que se presenta en Broadway y que funciona como una precuela centrada en un personaje clave del universo. Por ahora, la plataforma no comunicó una fecha oficial para su llegada al catálogo.

De escenario a streaming: el proyecto que ya se está grabando La producción se filmó en Nueva York y obligó a pausar funciones en el Marquis Theatre durante varios días: la cartelera se detuvo del 10 al 14 de febrero para permitir la grabación. Luego, las presentaciones se retomaron el 15 de febrero. El plan es capturar la puesta con una realización profesional, con estética de evento grabado y el elenco original antes de su salida, prevista para el 29 de marzo. A partir del 31 de marzo, está previsto el ingreso de un nuevo reparto.

vecna stranger things 2 Netflix La historia se ubica en 1959, décadas antes de lo que muestran las temporadas de la serie. El eje es Henry Creel en su juventud, cuando llega a Hawkins con su familia buscando empezar de nuevo, en medio de señales inquietantes y un misterio que se va cerrando sobre él. La obra también incorpora versiones tempranas de personajes conocidos, como Jim Hopper y Joyce Byers, conectando el pasado del pueblo con lo que después explota en la saga principal. Para los fans, el atractivo es doble: amplía el mapa de Hawkins y aporta contexto al villano que más tarde será Vecna.

El texto fue escrito por Kate Trefry a partir de una historia original construida junto a los hermanos Duffer y Jack Thorne. El show aterrizó en Broadway en abril de 2025, luego de su recorrido por el West End de Londres, y desde entonces se convirtió en una pieza central de la expansión transmedia de la marca. La versión que se prepara para streaming buscará replicar, con un registro cuidado, la experiencia de ver el espectáculo en vivo, con efectos y actuaciones tal como se presentan sobre el escenario.