Verano en la pileta: consejos para evitar la otitis

El verano y la pileta van de la mano, pero la exposición prolongada al agua puede provocar otitis si no se previene a tiempo.

La otitis externa es común en quienes pasan horas en la pileta en verano. Foto: Shutterstock

En el verano y con las altas temperaturas, la pileta se convierte en uno de los principales espacios de recreación de jóvenes y adultos. Sin embargo, la exposición frecuente al agua puede provocar molestias en los oídos, especialmente otitis externa, una inflamación común durante esta época del año.

La llamada “otitis del nadador” suele producirse cuando el agua queda retenida en el conducto auditivo, generando un ambiente húmedo que favorece la proliferación de bacterias y hongos. Si no se trata a tiempo, puede causar dolor intenso, picazón e incluso secreción.

Cómo prevenir infecciones en los oídos Uno de los principales consejos es secar bien los oídos después de cada baño. Inclinar la cabeza hacia ambos lados para facilitar la salida del agua y utilizar una toalla limpia en la parte externa ayuda a reducir la humedad. No se recomienda introducir hisopos u objetos dentro del oído, ya que pueden lastimar la piel y empeorar el cuadro.

También es importante evitar permanecer largos períodos con los oídos mojados y, en personas propensas a infecciones, puede ser útil el uso de tapones especiales para natación. Mantener el agua de la pileta correctamente clorada y en condiciones higiénicas adecuadas es otro factor clave en la prevención.