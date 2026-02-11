Verano: la playa de Chile que enamora por sus aguas cristalinas

Esta playa chilena atrae cada verano por su mar cristalino, entorno natural y perfil exclusivo, ideal para quienes buscan descanso.

A diferencia de Viña del Mar, esta playa mantiene en verano un perfil residencial y relajado. Foto: Shutterstock

El verano impulsa la búsqueda de destinos con mar calmo, paisajes naturales y opciones de descanso. En ese contexto, existen playas en Chile que atrae el turismo por sus aguas cristalinas y entorno privilegiado.

Hablamos de Zapallar, en la región de Valparaíso. Esta se encuentra a unos 170 kilómetros de Santiago y combina mar transparente, arena clara y una bahía protegida que reduce el oleaje. Esta característica permite disfrutar del agua con mayor tranquilidad en comparación con otros balnearios del Pacífico, donde el mar suele ser más intenso.

shutterstock_1345882691 Los atardeceres en Zapallar son uno de sus principales atractivos. Foto: Shutterstock Una playa con paisaje natural y perfil exclusivo Además de la calidad de sus aguas, Zapallar se destaca por su entorno. Rodeada de cerros con vegetación y senderos costeros, ofrece vistas panorámicas del océano y atardeceres que se convierten en uno de sus principales atractivos. La arquitectura del lugar, con casas tradicionales integradas al paisaje, refuerza su identidad pintoresca.

A diferencia de destinos más masivos como Viña del Mar o Reñaca, este balneario mantiene un perfil más tranquilo y residencial. Durante la temporada alta recibe turistas, pero conserva un ambiente relajado que prioriza el descanso y el contacto con la naturaleza.