Verano en Mendoza: dos hoteles abandonados que esconden historias únicas

Dos antiguos hoteles de Mendoza se convierten en un plan distinto para recorrer y descubrir durante el verano.

El verano es una buena excusa para descubrir Mendoza desde un costado menos conocido. Más allá de las bodegas y los circuitos tradicionales, la provincia guarda hoteles abandonados que forman parte de su historia turística y hoy despiertan curiosidad por su arquitectura, su entorno y el misterio que los rodea.

El Hotel Termas de Villavicencio Ubicado en la zona de Las Heras, el antiguo hotel de Villavicencio fue durante décadas un ícono del turismo en Mendoza. Inaugurado a mediados del siglo XX, recibía visitantes que llegaban atraídos por las aguas termales y el paisaje de montaña.

Con el paso del tiempo, el hotel dejó de operar, pero el edificio se mantiene en pie y es uno de los más fotografiados de la provincia. Si bien no está habilitado para el ingreso, se puede visitar el entorno, recorrer los caminos cercanos y apreciar su arquitectura desde el exterior, en un marco natural único.

Hotel Reserva Natural Villavicencio.jpg Los hoteles abandonados de Mendoza atraen a curiosos y amantes de la fotografía. Foto: Archivo El Hotel Termas de El Sosneado En el sur mendocino, a más de 2.000 metros de altura, se encuentra el Hotel Termas de El Sosneado, uno de los establecimientos más emblemáticos de la provincia. Fue inaugurado en la década de 1930 y supo recibir a visitantes de todo el país, atraídos por sus aguas termales y el aislamiento del lugar.

El hotel quedó abandonado tras el declive de la actividad y las dificultades de acceso, pero sus ruinas aún se conservan y pueden visitarse. El camino hasta El Sosneado es parte de la experiencia: paisajes de alta montaña, silencio y una fuerte sensación de viaje al pasado.