Verano en Mendoza: playas tranquilas y agua cristalina para descansar
En Mendoza, el verano se disfruta en playas de agua cristalina, rodeadas de montañas y naturaleza, ideales para descansar y desconectar.
En pleno verano, hay lugares en Mendoza donde el tiempo parece detenerse. Las playas del Dique El Carrizal son uno de esos rincones: agua cristalina y montañas que se reflejan en el espejo del embalse crean un paisaje que invita a quedarse todo el día, explorando, descansando y conectando con la naturaleza.
Vacaciones de verano en Mendoza: descubrí las playas del Dique El Carrizal
El dique, formado sobre el río Tunuyán, ofrece pequeñas playas y zonas de agua tranquila, perfectas para nadar, practicar kayak o simplemente tomar sol. La transparencia del agua y los reflejos de las montañas generan escenas dignas de película, ideales para fotos y momentos memorables en familia o con amigos.
Los alrededores del Carrizal también son un atractivo en sí mismos. Caminando por los senderos cercanos se pueden observar bosques autóctonos, aves locales y vistas panorámicas que cambian con la luz del día. La sensación de estar en contacto directo con la naturaleza convierte cada visita en una experiencia única y relajante.
El Carrizal es también un destino accesible para excursiones de un día desde la Ciudad de Mendoza. Su ubicación y fácil acceso permiten desconectarse del ritmo urbano sin necesidad de grandes preparativos ni gastos elevados.
El Dique El Carrizal se consolida como un destino imperdible de verano en Mendoza. Perfecto para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y descubrir un paisaje poco conocido pero inolvidable.