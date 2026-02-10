Verano en Mendoza: playas tranquilas y agua cristalina para descansar

En Mendoza, el verano se disfruta en playas de agua cristalina, rodeadas de montañas y naturaleza, ideales para descansar y desconectar.

En pleno verano, hay lugares en Mendoza donde el tiempo parece detenerse. Las playas del Dique El Carrizal son uno de esos rincones: agua cristalina y montañas que se reflejan en el espejo del embalse crean un paisaje que invita a quedarse todo el día, explorando, descansando y conectando con la naturaleza.

Vacaciones de verano en Mendoza: descubrí las playas del Dique El Carrizal El dique, formado sobre el río Tunuyán, ofrece pequeñas playas y zonas de agua tranquila, perfectas para nadar, practicar kayak o simplemente tomar sol. La transparencia del agua y los reflejos de las montañas generan escenas dignas de película, ideales para fotos y momentos memorables en familia o con amigos.

Dique El Carrizal. Foto: Alf Ponce / MDZ Verano en Mendoza: Dique El Carrizal. Alf Ponce / MDZ Los alrededores del Carrizal también son un atractivo en sí mismos. Caminando por los senderos cercanos se pueden observar bosques autóctonos, aves locales y vistas panorámicas que cambian con la luz del día. La sensación de estar en contacto directo con la naturaleza convierte cada visita en una experiencia única y relajante.

El Carrizal es también un destino accesible para excursiones de un día desde la Ciudad de Mendoza. Su ubicación y fácil acceso permiten desconectarse del ritmo urbano sin necesidad de grandes preparativos ni gastos elevados.