Qué desafíos enfrentan los mayores de 60 según la psicología

La psicología revela los desafíos silenciosos que enfrentan las personas mayores de 60 años en lo emocional, social y físico.

Llegar a los 60 y 70 años no solo significa sumar años, sino transitar una etapa llena de cambios profundos. Aunque muchas veces se asocia con la jubilación y el descanso, la psicología indica que esta fase trae retos internos y silenciosos que impactan en la vida cotidiana y el bienestar emocional.

Desafíos que enfrentan los mayores de 60 años, según la psicología Una de las principales dificultades para los mayores de 60 es la sensación de invisibilidad social. Tras décadas de ser pilares en la familia, el trabajo y la comunidad, algunas personas perciben que su experiencia y opiniones pierden relevancia. Esto puede generar sentimientos de desplazamiento o menor protagonismo en su entorno social.

La conexión con otras personas también se vuelve un desafío. Con el tiempo, amistades cercanas pueden desaparecer, mudarse o fallecer, y las relaciones familiares cambian. Esto puede favorecer la soledad silenciosa, incluso en quienes mantienen cierta actividad social, y aumenta la necesidad de buscar nuevas formas de vincularse.

Otro aspecto relevante es la brecha tecnológica. Adaptarse a nuevas herramientas digitales, aplicaciones y formas de comunicación puede ser frustrante y generar ansiedad en quienes no crecieron con estas tecnologías, complicando la interacción social y el acceso a información o servicios.

La jubilación y los cambios físicos representan más desafíos de lo que se suele pensar. La pérdida de rutina y propósito, junto con limitaciones físicas o energéticas, exige reorganizar hábitos y encontrar nuevas motivaciones. Adaptarse a estos cambios requiere paciencia, aceptación y búsqueda de actividades significativas.