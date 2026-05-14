Lo que revela la psicología sobre las personas que todavía escriben a mano

Lo que pasa en tu cerebro cuando escribes en papel y no en el celular, según la psicología. Las personas que usan cuadernos y lapicera comparten estos rasgos.

En momentos de duelo, crisis, transición vital o saturación emocional, la escritura se vuelve un refugio.

Parece un hábito del pasado. En medio de celulares, tablets y computadoras, muchas personas todavía eligen papel y lapicera para tomar apuntes, hacer listas o escribir ideas. La psicología coincide en algo: escribir a mano activa más áreas del cerebro y mejora procesos ligados a la memoria, la atención y el aprendizaje.

La escritura a mano activa el cerebro de otra forma La psicología explica que escribir a mano obliga al cerebro a trabajar más. No alcanza con copiar palabras. La persona debe resumir, organizar ideas y decidir qué información resulta importante. Ese esfuerzo genera mayor retención y comprensión frente al teclado.

Escribir de manera correcta es un deseo que guardan muchas personas Escribir

Investigaciones publicadas en Frontiers in Psychology encontraron patrones neuronales más intensos durante la escritura manual. Especialistas señalaron que el movimiento de la mano, el contacto con el papel y la coordinación visual fortalecen conexiones ligadas al aprendizaje y la memoria.

La profesora Naomi Baron, experta en lingüística y aprendizaje, afirmó que la mayoría de los estudios llegan a una conclusión similar: las personas recuerdan mejor aquello que escriben a mano. Además, logran más concentración y sufren menos distracciones digitales.