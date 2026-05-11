El secreto para transformar tu televisor en un smart aprovechando el puerto HDMI

Para muchos el puerto HDMI del televisor no es más que una ranura para conectar la consola o el decodificador. Sin embargo, esta tecnología conocida como High-Definition Multimedia Interface, permite transformar un televisor común en un centro de entretenimiento inteligente.

Es posible manejar la barra de sonido, la consola o el reproductor de streaming con el mismo control de la tele. Esto es posible gracias al HDMI-CEC (Consumer Electronics Control), una función de automatización que permite la comunicación bidireccional entre dispositivos a través de un único cable.

Para eso se busca en el menú de configuración de la pantalla y según la marca del televisor la tecnología tiene distintos nombres comerciales:

Sony: Bravia Sync

De esta manera, al encender la consola de videojuegos o el decodificador, el televisor se encenderá automáticamente y cambiará a la entrada correcta sin tener que tocar un segundo control.

ChatGPT Image 29 mar 2026, 02_47_39 p.m. Hay que sacarle provecho al HDMI del televisor. Imagen generada por la IA

Para los que aman el buen audio, la clave está en buscar las siglas ARC (Audio Return Channel) o su evolución, el eARC, grabadas al lado de alguno de los puertos HDMI traseros. Esas variantes permiten que el televisor envíe el audio digital directamente hacia un equipo de música, receptor o barra de sonido usando el mismo cable que transmite la imagen.

Además, para los que usan consolas de última generación o una PC de alta gama, la versión del puerto HDMI del televisor define por completo la experiencia de juego. El salto al estándar HDMI 2.1 es el que marca la diferencia:

Soporta resoluciones 4K a 120 fotogramas por segundo (fps).

VRR (Tasa de Refresco Variable): sincroniza los fotogramas del juego con la pantalla para eliminar el molesto efecto de imagen partida o parpadeos.

ALLM (Modo de Baja Latencia Automático): Detecta cuando se inicia un videojuego y reduce al mínimo el retraso de respuesta (input lag) para una jugabilidad instantánea.

Es clave saber que para que estas funciones se activen, tanto la consola/PC como el televisor deben contar con entradas compatibles con la norma 2.1 de manera simultánea.

De nada sirve tener una pantalla premium y una consola de última generación se unen con un cable obsoleto. Para disfrutar de transmisiones estables en 4K HDR o exprimir los 120Hz, es fundamental utilizar un cable certificado como Ultra High Speed.