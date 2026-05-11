¿Para qué sirven los rombos en tu cinta métrica? La respuesta de los expertos en construcción

Los rombos en la cinta métrica tienen una función clave en construcción a la que pocas personas le prestan atención.

La cinta métrica, como su nombre lo dice,es uno de los instrumentos más usados para medir. Sin embargo, pocos conocen un secreto de diseño de esta herramienta: los rombos negros impresos a intervalos regulares. No son solo una decoración.

Para qué sirven los rombos de la cinta métrica Esos rombos son conocidos como “marcas de viga” y son importantes en el mundo de la construcción. Por un lado, indican la distancia estándar que debe existir entre los perfiles o montantes (de madera o metal) que sostienen paredes, techos y suelos. Además, suelen aparecer cada 19,2 pulgadas (aproximadamente entre 48,7 y 49,5 centímetros.

Gemini_Generated_Image_38spj238spj238sp Una curiosidad útil sobre la cinta métrica.

Esta medida exacta permite dividir la cinta en cinco partes idénticas que encajan a la perfección dentro del estándar de los 2,4 metros (8 pies), una medida de referencia en placas de construcción. De esta manera respetar esa distancia asegura que el peso de una edificación se distribuya de forma uniforme, garantizando la estabilidad de la obra.

Saber leer los rombos puede ahorrar algunos problemas. Por ejemplo, para instalar un estante flotante, un televisor o un cuadro de gran porte, fijarlo directamente sobre una viga o montante asegurará que no se caiga.