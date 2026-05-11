Hot Sale 2026 en Argentina: cómo conseguir un Smart TV de 43 pulgadas por menos de $500.000

Este lunes arrancó el Hot Sale 2026 que se desarrollará hasta el 13 de mayo. Entre los descuentos que ofrecen las marcas aparece el televisor de 43 pulgadas por menos de medio millón de pesos. Hay alternativas de marcas y cuotas.

Con la cercanía del Mundial de fútbol y la necesidad de renovar la tecnología del hogar , el rubro de los televisores siempre está entre el más buscado por los usuarios.

Para los que buscan un Smart TV de 43 pulgadas por menos de $500.000, hay alternativas destacadas de esta edición:

Una de las ofertas más agresivas del evento. Este modelo destaca por incorporar el sistema operativo Roku TV, conocido por su interfaz rápida, intuitiva y compatible con todas las plataformas de streaming principales (Netflix, Disney+, Prime Video, etc.).

Precio especial de Hot Sale: $289.999 (representa un descuento aproximado del 28% sobre su precio de lista).

Financiación: Disponible en hasta 6 cuotas sin interés en tiendas como On City.

2. Smart TV Philips 43" 43PFD6910 (Full HD - Google TV)

Un gigante de la tecnología que ofrece una gran relación precio-calidad. Este dispositivo cuenta con Google TV (Android) como sistema operativo, lo que permite descargar miles de aplicaciones directamente desde Play Store y cuenta con control por voz integrado.

Precio aproximado: Ronda los $421.984 a $449.999 (según el comercio adherido).

Financiación: Varias cadenas retail lo ofrecen con opciones de hasta 18 cuotas sin interés.

3. Smart TV TCL 43" 43S5K (Full HD - Google TV & Dolby Audio)

TCL pisa fuerte con una pantalla que combina un gran nivel de contraste, sonido envolvente gracias a la tecnología Dolby Audio y la fluidez que caracteriza al ecosistema de Google TV. Es una opción sumamente equilibrada para el entretenimiento diario y los videojuegos.

Precio de Hot Sale: Se consigue en el mercado por $479.999 (con descuentos adicionales si se aplican cupones de las tiendas oficiales).

Financiación: Disponible en plataformas y cadenas como Megatone con opciones de cuotas sin interés.