Verano en Brasil: la playa más cercana a Argentina que enamora a turistas

En verano, Brasil ofrece playas próximas a la Argentina que se destacan por su entorno natural y tranquilidad.

Paisaje, tranquilidad y buena gastronomía: el atractivo de Torres en verano. Foto: Shutterstock

El verano es la temporada ideal para cruzar la frontera y descubrir Brasil desde un costado más accesible. Sin necesidad de recorrer miles de kilómetros, existe una playa que se convirtió en la favorita de los argentinos por su cercanía, sus paisajes y el encanto natural que ofrece: Torres, en el estado de Río Grande do Sul.

La playa más próxima Torres se ubica a menos de 900 kilómetros de la frontera argentina y es el primer gran destino de playa al que se puede llegar en auto desde el país. Su ubicación estratégica la convierte en una opción atractiva para quienes buscan mar y arena sin tener que volar hasta el nordeste brasileño.