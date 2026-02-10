Presenta:

Verano en Brasil: la playa más cercana a Argentina que enamora a turistas

En verano, Brasil ofrece playas próximas a la Argentina que se destacan por su entorno natural y tranquilidad.

Alejandro Llorente

Paisaje, tranquilidad y buena gastronomía: el atractivo de Torres en verano. Foto: Shutterstock

El verano es la temporada ideal para cruzar la frontera y descubrir Brasil desde un costado más accesible. Sin necesidad de recorrer miles de kilómetros, existe una playa que se convirtió en la favorita de los argentinos por su cercanía, sus paisajes y el encanto natural que ofrece: Torres, en el estado de Río Grande do Sul.

La playa más próxima

Torres se ubica a menos de 900 kilómetros de la frontera argentina y es el primer gran destino de playa al que se puede llegar en auto desde el país. Su ubicación estratégica la convierte en una opción atractiva para quienes buscan mar y arena sin tener que volar hasta el nordeste brasileño.

Qué la hace especial

  • Paisaje único: combina arenas doradas con formaciones rocosas que cortan la línea de la costa.

  • Ambiente tranquilo: menos masivo que otros balnearios, ideal para quienes buscan desconexión.

  • Opciones variadas: playas familiares, sectores para surf y rincones perfectos para la fotografía.

Torres es la playa brasileña más próxima a la frontera argentina. Foto: Shutterstock

Un verano distinto

Torres es la puerta de entrada al litoral brasileño y una alternativa que cada vez más turistas argentinos eligen para sus vacaciones. Con mar turquesa, buena gastronomía y un entorno natural que enamora, se posiciona como un plan distinto para este verano.

