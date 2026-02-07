Brasil más allá del verano: el pueblo que mantiene buen clima todo el año

El turismo en Brasil no se limita al verano: su variedad de destinos permite viajar y disfrutar durante todo el año.

Gramado es ideal para visitar todo el año gracias a su clima estable y su oferta cultural y natural más allá del verano. Foto: Shutterstock

Cuando pensamos en Brasil, lo primero que suele venir a la mente son las vacaciones de verano. Sin embargo, hay un lugar que rompe con ese imaginario y propone una experiencia para todo el año: Gramado, un pueblo de Río Grande do Sul que conserva su encanto en cualquier estación.

Un rincón de Brasil donde el verano no es la única temporada para disfrutar A diferencia de las ciudades costeras, aquí el clima se vuelve un aliado. Con una estabilidad que permite recorrer sus calles prolijas y disfrutar de sus paisajes sin las aglomeraciones típicas de la temporada alta.

Su arquitectura remite a un marcado estilo europeo, con jardines cuidados y una fuerte impronta cultural en cada rincón. En ese sentido, quienes lo visitan pueden ser parte de festivales, ferias y celebraciones que se desarrollan a lo largo de todo el año.

shutterstock_2076253261 Gramado está ubicado en el estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil. Foto: Shutterstock Ese perfil urbano se complementa con el entorno natural que lo rodea: parques, lagos y amplias áreas verdes ideales para caminar y respirar aire puro. La gastronomía regional, atravesada por chocolates artesanales y recetas con influencia alemana e italiana, suma un sabor distintivo a la experiencia.