Verano en Brasil: la joya tranquila del nordeste con mar turquesa y arena clara

Maragogi empezó a colarse en las conversaciones de viaje por una razón simple: sus paisajes parecen sacados de una postal tropical, pero sin el ritmo frenético de los grandes balnearios. Este pueblo del nordeste de Brasil se volvió una opción cada vez más elegida por turistas argentinos.

Las personas buscan mar de visibilidad sorprendente, franjas de arena muy clara y jornadas largas de descanso. No es un destino para correr de excursión en excursión. La gracia está en lo contrario: caminar, nadar, mirar el horizonte y dejar que el tiempo se estire.

Dónde queda y por qué se siente distinto La localidad está en el estado de Alagoas, en un tramo costero ubicado entre Maceió y Recife. Forma parte de la Costa de los Corales, reconocida por concentrar la mayor continuidad de arrecifes coralinos del país. Esa condición le da un perfil especial: hay servicios para el visitante, pero la escala sigue siendo la de un centro pequeño, fácil de recorrer, con vida tranquila y una relación permanente con el mar. Ese equilibrio —comodidades sin perder el aire de pueblo— es lo que muchos valoran al llegar.

El gran diferencial aparece mar adentro cuando baja la marea: se forman las galés, piscinas naturales de agua muy transparente donde se observa el fondo con nitidez y suelen verse peces de colores y sectores de coral. La visita se realiza con embarcaciones habilitadas y cupos por día, un sistema que busca evitar el impacto sobre el ecosistema. Por eso conviene planificar: los horarios dependen de la marea y, en temporada alta, los lugares se agotan. Para quienes disfrutan el snorkel, el escenario es ideal porque el oleaje suele ser amable y la visibilidad acompaña.

maragogi Embratur Playas para caminar, tirarse al sol y no pelear por espacio Más allá de las piscinas naturales, Maragogi tiene costas amplias, con mar calmo y arena fina. Hay sectores cercanos al área urbana y otros más alejados, con una sensación de “playa larga” que invita a recorrerla sin apuro. Entre las más nombradas aparecen Antunes, Barra Grande y Ponta de Mangue, con un perfil familiar y un ambiente relajado. La temperatura del agua suele mantenerse estable gran parte del año, alrededor de 26 a 28 °C, incluso fuera de los picos de verano, un punto que suma para quienes priorizan bañarse y pasar muchas horas en el mar.