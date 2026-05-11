¿Plástico, metal o madera? Cuál es la mejor tabla de picar, según los expertos

Expertos revelan las ventajas y desventajas de las tablas de picar de plástico, metal y madera para tu cocina. Te contamos cuál tabla de picar elegir.

La tabla de picar es un elemento indispensable en la cocina. Sin embargo, más allá de la estética, la elección del material influye en la higiene de los alimentos, la vida útil de los cuchillos y la durabilidad del utensilio.

Qué tabla de picar conviene Las tablas de plástico son las más populares por su bajo costo y por la aparente facilidad para lavarlas, pero presentan un riesgo invisible. Con cada uso, el filo del cuchillo va generando pequeños surcos y rayones en la superficie. En estas hendiduras microscópicas se acumulan humedad, grasa y restos de comida difíciles de remover.

En cuanto a las tablas de metal, suelen estar fabricadas de titanio o acero inoxidable y son muy valoradas en entornos profesionales por su alta resistencia. Al ser superficies no porosas, no absorben olores ni líquidos, lo que facilita una desinfección impecable. Sin embargo, el choque constante del acero del cuchillo contra otra superficie metálica destruye el filo rápidamente.

La tercera es la tabla de madera, la reina indiscutida de la cocina. Existe el mito de que la madera es menos higiénica por ser un material orgánico, pero diversos estudios científicos han demostrado todo lo contrario.

tabla de madera La tabla de picar más recomendada es la de madera. Foto: SHUTTERSTOCK