Ni plástico ni madera: este es el material definitivo para tu tabla de picar, según expertos

Aunque no lo crean la tabla de picar es crucial para la higiene de los alimentos. Durante años las versiones de plástico o maderas como roble fueron las reinas del hogar. Sin embargo, ahora la tendencia se inclina hacia la tabla de picar de bambú.

El bambú técnicamente no es madera sino una gramínea que tiene propiedades físicas únicas. Posee una densidad que impide la absorción de líquidos y jugos de alimentos bloqueando el crecimiento de hongos y bacterias. Además, es un material ecológico y duradero.

Pese a su dureza, la tabla de bambú tiene la elasticidad justa para no arruinar el filo de los cuchillos profesionales. Al tratarse de un material poco poroso no retiene los aromas intensos como el de cebolla o ajo después del lavado.

Los motivos técnicos para no usar tablas de plástico radican en que son un engaño para la cocina moderna. Con cada corte el cuchillo crea surcos profundos donde se alojan restos de comida y bacterias que el detergente no logra eliminar. Además, se pueden desprender microplásticos que terminan en la comida.

En cuanto a las tablas de madera dura como el roble, son muy pesadas y propensas a agrietarse si no se mantienen con aceites costosos. Cuando se astillan se vuelven peligrosas y difíciles de desinfectar.

Para que la tabla de bambú dure años se necesita una limpieza inmediata después de usarla con agua tibia y jabón. No dejar nunca en remojo ni colocarla en el lavavajillas porque el calor extremo y la humedad la pueden curvar.

Por otra parte, no se debe guardar húmeda en el cajón sino que se debe secar con un paño y dejarla reposar en forma vertical para que el aire circule por ambas caras. Para que esté impermeable debe frotarse con aceite mineral una vez por mes. Eso crea una película protectora contra la humedad.

En caso de picar proteínas crudas se pasa la mitad de un limón con sal gruesa o un chorrito de vinagre blanco para asegurarse una esterilización total