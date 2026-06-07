Los superalimentos que ayudan a frenar el envejecimiento después de los 40

El envejecimiento también se nota en la alimentación . La falta de nutrientes, el exceso de azúcar y el estrés afectan la piel , la energía y el bienestar con el paso de los años. Ciertos alimentos se relacionan con una mejor salud celular. Ayudan al cuerpo a mantenerse fuerte y protegido frente al desgaste diario.

Los frutos rojos aparecen entre los alimentos más recomendados. Arándanos, frutillas y moras contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres. Además, muchas personas los eligen por su aporte de vitamina C, relacionada con la producción de colágeno en la piel .

El aguacate también ocupa un lugar importante en varias listas de nutrición. Sus grasas saludables ayudan al corazón y favorecen la hidratación natural de la piel . Otro alimento que gana atención es el salmón. Este pescado aporta omega 3, una grasa relacionada con la salud cerebral y cardiovascular. Algunos estudios también vinculan su consumo con una menor inflamación en el organismo, un aspecto relacionado con el envejecimiento prematuro.

Salmón con crema de aguacate Una receta simple y deliciosa para sorprender a tu familia. Foto: Shutterstock

Salmón con crema de aguacate Una receta simple y deliciosa para sorprender a tu familia. Foto: Shutterstock

Las nueces y almendras también forman parte de esta tendencia. Son ricas en vitamina E y grasas saludables. Muchas personas las consumen como colación durante el día porque ayudan a mantener energía y generan sensación de saciedad por más tiempo.

El té verde continúa entre las bebidas más valoradas por especialistas. Sus compuestos antioxidantes ayudan a proteger las células y también se relacionan con beneficios para la circulación y el metabolismo.