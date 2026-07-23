Para qué sirven los agujeros de los broches de ropa y el truco para aprovecharlos
Los broches de ropa tienen pequeños agujeros que muchos desconocen. Descubrí cómo aprovecharlos para sujetar mejor las prendas.
Los broches para colgar la ropa son un elemento indispensable a la hora de tender las prendas. Ya sean de madera o de plástico, muchos modelos incluyen pequeños agujeros en sus extremos, un detalle que suele pasar desapercibido pero que puede resultar muy útil en el día a día.
Aunque forman parte del diseño del broche, muchas personas aprovechan estos orificios para lograr una mejor sujeción de la ropa, especialmente cuando hay viento o cuando se cuelgan prendas pesadas como toallas, jeans o sábanas después de su limpieza.
Cómo aprovechar los agujeros de los broches
Una de las formas más prácticas de utilizarlos es hacer que la cuerda o el alambre del tender encajen parcialmente en estos orificios. De esta manera, el broche logra un punto de apoyo adicional y queda más firme sobre la soga, reduciendo las posibilidades de que se deslice o se desprenda con el viento.
Este pequeño detalle resulta especialmente útil cuando la cuerda es gruesa o cuando se tiende ropa de mayor peso, ya que ayuda a mejorar la estabilidad del broche y a mantener las prendas sujetas durante el secado.
Además de este uso, muchas personas emplean los agujeros para pasar otro broche y reforzar la sujeción o incluso para mantener los broches organizados en un aro o gancho cuando no están en uso.
Otros consejos para tender la ropa correctamente
Más allá de este pequeño truco, existen otras recomendaciones que ayudan a que la ropa se seque mejor y permanezca en buen estado:
- Sacudir las prendas antes de colgarlas para reducir las arrugas.
- Dejar espacio entre una prenda y otra para facilitar la circulación del aire.
- Colocar las prendas más pesadas en los extremos del tender.
- Utilizar dos broches en prendas grandes para evitar que se deformen o se caigan.