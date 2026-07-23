Para qué sirven los agujeros de los broches de ropa y el truco para aprovecharlos

Los broches de ropa tienen pequeños agujeros que muchos desconocen. Descubrí cómo aprovecharlos para sujetar mejor las prendas.

Los agujeros de los broches de ropa pueden ayudar a lograr una mejor sujeción en la soga. Foto: Freepik

Los broches para colgar la ropa son un elemento indispensable a la hora de tender las prendas. Ya sean de madera o de plástico, muchos modelos incluyen pequeños agujeros en sus extremos, un detalle que suele pasar desapercibido pero que puede resultar muy útil en el día a día.

Aunque forman parte del diseño del broche, muchas personas aprovechan estos orificios para lograr una mejor sujeción de la ropa, especialmente cuando hay viento o cuando se cuelgan prendas pesadas como toallas, jeans o sábanas después de su limpieza.

Los orificios de los broches tienen usos prácticos que pocos conocen. Foto: Archivo MDZ Cómo aprovechar los agujeros de los broches Una de las formas más prácticas de utilizarlos es hacer que la cuerda o el alambre del tender encajen parcialmente en estos orificios. De esta manera, el broche logra un punto de apoyo adicional y queda más firme sobre la soga, reduciendo las posibilidades de que se deslice o se desprenda con el viento.

Este pequeño detalle resulta especialmente útil cuando la cuerda es gruesa o cuando se tiende ropa de mayor peso, ya que ayuda a mejorar la estabilidad del broche y a mantener las prendas sujetas durante el secado.

Además de este uso, muchas personas emplean los agujeros para pasar otro broche y reforzar la sujeción o incluso para mantener los broches organizados en un aro o gancho cuando no están en uso.