La técnica japonesa para secar la ropa en días húmedos
Un truco simple proveniente de Japón permite secar la ropa en interiores incluso en días de alta humedad.
En los días de lluvia o alta humedad, secar ropa dentro de casa puede convertirse en un verdadero problema: sin sol ni viento, las prendas tardan más en secarse y suelen quedar con ese olor característico a humedad. Frente a esta situación, desde Japón se popularizó un método simple y sin necesidad de secarropas, conocido como "tendido arcoíris".
En qué consiste el tendido arcoíris
El método no depende de ningún producto ni aparato especial: la clave está en cómo se ordena la ropa sobre el tender. Se trata de colocar las prendas más grandes y largas, como pantalones o toallas, en los extremos, mientras que las piezas más chicas, como remeras o ropa interior, van en el centro.
Esto funciona por que las prendas quedan expuestas de manera pareja al aire que circula, lo que evita que las más grandes tapen a las más chicas. Además, la clave esta en no sobrecargar el tender: se deben dejar unos centímetros de espacio entre cada prenda para ayudar a que la humedad se evapore más rápido.
Otros trucos para acelerar el secado
Además del orden de las prendas, hay otros gestos que potencian el resultado del método japonés:
- Ubicar el tender cerca de una ventana o en un ambiente con buena ventilación cruzada.
- Sumar un ventilador apuntando hacia la ropa, una alternativa mucho más económica que un secarropas.
- Evitar apoyar el tender contra paredes frías, muebles de madera o cortinas, ya que la humedad liberada por la ropa puede favorecer la aparición de manchas u olor a moho.
- Para prendas que salen muy mojadas del lavarropas, envolverlas en una toalla seca y presionar con movimientos de vaivén ayuda a quitar el exceso de agua antes de tenderlas.
Con estos cuidados, la ropa puede secarse en pocas horas incluso en los días más húmedos, sin necesidad de recurrir a un secarropas ni gastar de más en electricidad.