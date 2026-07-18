La técnica japonesa para secar la ropa en días húmedos

Un truco simple proveniente de Japón permite secar la ropa en interiores incluso en días de alta humedad.

En los días de lluvia o alta humedad, secar ropa dentro de casa puede convertirse en un verdadero problema: sin sol ni viento, las prendas tardan más en secarse y suelen quedar con ese olor característico a humedad. Frente a esta situación, desde Japón se popularizó un método simple y sin necesidad de secarropas, conocido como "tendido arcoíris".

En qué consiste el tendido arcoíris El método no depende de ningún producto ni aparato especial: la clave está en cómo se ordena la ropa sobre el tender. Se trata de colocar las prendas más grandes y largas, como pantalones o toallas, en los extremos, mientras que las piezas más chicas, como remeras o ropa interior, van en el centro.

Esto funciona por que las prendas quedan expuestas de manera pareja al aire que circula, lo que evita que las más grandes tapen a las más chicas. Además, la clave esta en no sobrecargar el tender: se deben dejar unos centímetros de espacio entre cada prenda para ayudar a que la humedad se evapore más rápido.

El tendido arcoíris: la técnica japonesa que ordena la ropa por tamaño para acelerar el secado. Shutterstock Otros trucos para acelerar el secado Además del orden de las prendas, hay otros gestos que potencian el resultado del método japonés: