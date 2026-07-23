De uñas frágiles a uñas fuertes: lo que sí funciona

Mantener una rutina constante de cuidado devolverá la firmeza y salud a tus manos. Trucos para uñas fuertes.

Las uñas débiles se rompen por falta de nutrientes y vitaminas. Cambiar algunos hábitos diarios permite recuperar su dureza y brillo natural en poco tiempo.

Nutrientes esenciales y hábitos para endurecer las uñas La biotina o vitamina B7 es fundamental para producir queratina en el cuerpo. Puedes encontrar esta vitamina en huevos, almendras, nueces, salmón y semillas de girasol.

Por su parte, el zinc ayuda al crecimiento sano y evita las manchas blancas. Consume carnes magras, legumbres como lentejas y semillas de calabaza para obtenerlo.

La vitamina C también es crucial porque ayuda a fabricar colágeno natural. Añade cítricos, fresas, pimientos y brócoli a tu alimentación para fortalecer la base.

Respecto a los trucos naturales, el aceite de oliva es un gran aliado. Masajear las uñas con unas gotas cada noche aporta hidratación profunda sin gastar mucho.