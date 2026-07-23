De uñas frágiles a uñas fuertes: lo que sí funciona
Mantener una rutina constante de cuidado devolverá la firmeza y salud a tus manos. Trucos para uñas fuertes.
Las uñas débiles se rompen por falta de nutrientes y vitaminas. Cambiar algunos hábitos diarios permite recuperar su dureza y brillo natural en poco tiempo.
Nutrientes esenciales y hábitos para endurecer las uñas
La biotina o vitamina B7 es fundamental para producir queratina en el cuerpo. Puedes encontrar esta vitamina en huevos, almendras, nueces, salmón y semillas de girasol.
Por su parte, el zinc ayuda al crecimiento sano y evita las manchas blancas. Consume carnes magras, legumbres como lentejas y semillas de calabaza para obtenerlo.
La vitamina C también es crucial porque ayuda a fabricar colágeno natural. Añade cítricos, fresas, pimientos y brócoli a tu alimentación para fortalecer la base.
Respecto a los trucos naturales, el aceite de oliva es un gran aliado. Masajear las uñas con unas gotas cada noche aporta hidratación profunda sin gastar mucho.
El aceite de almendras también ayuda a sellar la humedad en la cutícula. Aplica un poco con un suave masaje antes de ir a dormir.