El truco con laurel para aliviar los ronquidos y descansar mejor

Los ronquidos interrumpen el descanso de toda la familia. Un remedio natural con hojas de laurel ayuda a despejar las vías respiratorias durante la noche.

El laurel contiene aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias y expectorantes. Estos componentes ayudan a reducir la inflamación en la garganta y abrir los conductos nasales.

Preparar una infusión antes de dormir es la forma más común de usarlo. Hirviendo tres hojas secas en agua durante cinco minutos obtienes una bebida muy reconfortante.

Tomar esta taza tibia relajará los músculos de la garganta antes de acostarte. El vapor de la bebida ayuda a aflojar la mucosidad que bloquea el aire.

Otra opción muy efectiva consiste en realizar inhalaciones de vapor con esta planta. Coloca varias hojas en agua hirviendo y respira el vapor durante unos minutos.

SHUTTERSTOCKTen en cuenta estas infusiones para mejorar tu salud. Foto: Shutterstock

Este truco casero despeja la nariz de forma natural y facilita el paso del aire. Al respirar sin dificultad, los tejidos del cuello vibran mucho menos al dormir.

Para potenciar este efecto, intenta dormir de lado durante la noche entera. Esta posición evita que la lengua bloquee la garganta y reduce los ruidos molestos.