El lugar exacto donde debes poner la planta del dinero para atraer prosperidad

Según el feng shui , la ubicación de la Planta de Jade influye en la sensación de armonía y abundancia dentro del hogar. Por eso no basta con tenerla en cualquier rincón. El sitio donde descansa también transmite una intención relacionada con el crecimiento, las oportunidades y el equilibrio diario.

Uno de los lugares más elegidos es cerca de la entrada principal. Allí simboliza la llegada de nuevas oportunidades y una energía renovada. Muchas familias prefieren colocarla junto a la puerta o cerca de una ventana luminosa para dar una bienvenida cálida y agradable apenas se entra a casa.

El árbol de jade equilibra las energías y fomenta la abundancia. Fuente: Shutterstock.

El árbol de jade equilibra las energías y fomenta la abundancia. Fuente: Shutterstock.

Otro espacio recomendado es el escritorio o la zona de trabajo. Tener la planta cerca del lugar donde se estudia o trabaja funciona como un recordatorio de metas y proyectos personales. Además, aporta una sensación de calma visual que ayuda a crear un ambiente más relajado durante el día.

Dentro del feng shui también existe una zona relacionada con la prosperidad. Se encuentra en el sector sureste de la vivienda. Allí la Planta de Jade gana protagonismo porque representa crecimiento, estabilidad y constancia. Muchas personas la colocan en ese punto para reforzar la sensación de bienestar en casa.

El árbol de jade es sinónimo de prosperidad. Foto: Fuente: Shutterstock El árbol de jade es sinónimo de prosperidad. Foto: Fuente: Shutterstock

La iluminación también tiene un papel importante. La planta necesita luz natural para mantenerse fuerte y sana. Un ambiente oscuro o con demasiada humedad afecta su crecimiento y deteriora su aspecto con el paso del tiempo. Por eso se aconseja evitar baños sin ventilación o rincones cerrados.