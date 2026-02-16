El truco definitivo para dejar los anteojos impecables con un solo ingrediente

Es posible realizar una limpieza sencilla y económica usando detergente para los anteojos. Con esto quedarán limpios por más tiempo.

Muchas personas realizan la limpieza de los anteojos con la remera o con servilletas de papel y eso es un gran error. Sin embargo, un truco de los expertos deja los cristales como nuevos con un solo ingrediente.

Limpieza de los anteojos Al frotar los lentes con cualquier material se termina dañando el vidrio. Para una limpieza correcta se necesita un agente que encapsule la suciedad y un método que no genere una fricción dañina.

El secreto mejor guardado para una visión cristalina no está en aerosoles caros sino en el detergente lavavajillas líquido. Con su poder desengrasante logra eliminar la grasitud de la piel y las huellas dactilares sin dañar las capas antirréflex.

Paso a paso En primer lugar, se colocan los anteojos bajo un chorro de agua tibia. Luego se aplica una gota de detergente lavavajillas en la punta de los dedos y frotar suavemente ambos lados de los cristales y las almohadillas de la nariz durante unos segundos.

Ray-Ban Meta Los anteojos quedarán impecables. Después aclarar con abundante agua hasta que no queden rastros de espuma. Para secar no se usa papel higiénico ni toallas de mano. Se usa un paño de microfibra limpio o también se pueden secar con el aire. El paño debe estar libre de suavizante de ropa para que no deje vetas en el vidrio.