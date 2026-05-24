Los alimentos verdes que más favorecen al corazón y la circulación

El corazón habla. Y muchas veces lo hace a través del cansancio, la presión alta o la mala circulación. Frente a eso, ciertos alimentos verdes ayudan al sistema cardiovascular y favorecen el flujo sanguíneo. Son alimentos comunes que que debes sumar a tu dieta diaria.

Entre los más recomendados aparece la palta. Este alimento contiene grasas saludables que ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol. También aporta potasio, un mineral relacionado con el control de la presión arterial.

Las espinacas también forman parte de la lista. Son ricas en hierro, antioxidantes y nitratos naturales, compuestos que favorecen el flujo sanguíneo. Algunos estudios señalaron que el consumo frecuente de vegetales de hoja verde se relaciona con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, generan saciedad y aportan pocas calorías.

Otro alimento verde muy valorado es el brócoli. Contiene fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger vasos sanguíneos y arterias. En muchos hogares empezó a reemplazar guarniciones con exceso de frituras o harinas. El brócoli también aporta vitamina K, relacionada con la salud circulatoria y ósea.

El kiwi y las uvas verdes también aparecen entre las frutas recomendadas para el corazón. El kiwi aporta vitamina C y fibra, mientras que las uvas contienen antioxidantes naturales. Estos alimentos ayudan a combatir el daño celular y favorecen la salud vascular. Además, son opciones frescas para sumar entre comidas.