Tendencia: por qué hay que poner una rama de romero en el horno

El horno es sin dudas uno de los elementos más usados en la cocina . Sin embargo, es el lugar donde los aromas se vuelven fuertes y persistentes. Además de la limpieza hay un truco muy efectivo usando solamente romero .

Los olores a veces se quedan atrapados en el horno incluso después de una limpieza superficial. Para terminar con este problema existe un truco de “ limpieza consciente” muy efectivo.

Se trata de una solución que además de ser económica evita la exposición de los alimentos a los fuertes perfumes sintéticos de los desengrasantes industriales.

Para eso se coloca una rama de romero en el interior del horno. Esta planta no solo es para sazonar, sino que además tiene propiedades antibacterianas y desodorizantes. Al colocar una rama en un espacio cerrado como el horno puede traer varios beneficios.

Por un lado, el romero ayuda a neutralizar las moléculas que causan el mal aroma. También ayuda a mitigar la proliferación de bacterias responsables del olor a rancio y a humedad.

Asimismo, el romero es una barrera contra insectos. Su perfume herbal intenso actúa como un repelente natural de hormigas y otros insectos que se ven atraídos por los residuos de comida.

Para aprovechar sus beneficios, el truco se debe realizar cuando el electrodoméstico no esté en uso. Tomar una rama de romero y colocarla en una placa pequeña o en un cuenco resistente al calor. Introducir el romero en el horno apagado y frío.

Dejar actuar la hierba toda la noche o al menos seis horas con la puerta cerrada. Retirar la rama antes de prender el horno.