Furor: por qué hay que colocar un frasco con romero en el dormitorio
Los que creen en las energías y saben de jardinería recomiendan tener la planta en la habitación. Los motivos.
El romero más allá de ser una planta aromática muy cuidada y respetada en el mundo de la jardinería y en el mundo culinario se ha transformado como un elemento importante para el cuidado del hogar y para el bienestar persona. Colocarla en un recipiente dentro del dormitorio no es solo para decorar.
Jardinería y energía: el romero en el dormitorio
Colocar la planta en un frasco con agua en la habitación es un método ancestral que permite transformar la calidad del descanso y la energía del ambiente. Esta hierba ha sido venerada como un símbolo de lucidez mental, protección y serenidad. Al estar en el dormitorio se aprovechan las propiedades naturales para crear un espacio de paz y de renovación.
Beneficios
El beneficio de esta planta reside en sus aceites esenciales. Tiene una fragancia que actúa directamente sobre el sistema nervioso lo que permite reducir la ansiedad y lograr así un sueño más reparador.
Además, renueva el aire del dormitorio eliminando los olores persistentes y suavizando las vibras pesadas del entorno. El aroma del romero es una barrera contra insectos, es un repelente natural contra mosquitos y polillas. Esta planta también favorece la concentración y la memoria.
Para armar el amuleto se necesita un recipiente de vidrio bien desinfectado y se introducen varias ramas de romero. Añadir una base de sal gruesa para potenciar el efecto de limpieza energética. Mantener el frasco destapado para que el aroma pueda circular libremente y situar el estante en la mesa de luz. Renovar el contenido cada quince días para asegurar la efectividad.
Para que la experiencia sea positiva con esta planta no hay que saturar el ambiente. El romero no debe tener restos de agua al estar en el frasco para evitar la aparición de moho.