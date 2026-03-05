Pon ajo y canela en tus plantas y en pocos días te llevarás una sorpresa

Los químicos industriales están perdiendo terreno en la jardinería frente a las soluciones caseras con productos que todos tienen en su alacena. Si las plantas tienen hojas amarillas, manchas blancas o plagas, hay una combinación que las salvará.

Los aficionados al cultivo sostenible señalan que hay dos ingredientes de cocina biodegradables y muy eficaces para mantener la salud del jardín sin comprometer al medio ambiente usando químicos agresivos.

La ciencia detrás de este truco es simple. Solo se necesitará un poco de ajo y canela . El primero tiene un poder insecticida por su alto contenido de alicina y compuestos azufrados, actúa como un repelente natural sistémico. Sirve para ahuyentar pulgones, hormigas y ácaros.

Por su parte, la canela tiene un poder fungicida. Es uno de los mejores antifúngicos naturales. Contiene cinamaldehído, que inhibe el crecimiento de hongos (como el oídio o el mildiu) y ayuda a cicatrizar las heridas en los tallos luego de una poda o trasplante.

Para preparar este remedio casero solo se necesitarán quince minutos y cuatro dientes de ajo grandes, dos cucharadas de canela en polvo, un litro de agua y unas gotas de jabón blanco.

Primero se machacan los ajos y se dejan reposar en un litro de agua durante 24 horas. Luego, hervir otro medio litro de agua con canela por cinco minutos y dejar enfriar. Unir los líquidos y filtrarlos para evitar que los residuos tapen el atomizador.

Se aconseja pulverizar las plantas al atardecer al menos una vez por semana como preventivo o cada tres días en caso de que haya una plaga.

La combinación de estos dos ingredientes además de eliminar el problema, fortalece el sistema inmunológico de la planta a largo plazo.