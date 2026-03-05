Por qué las puntas de las hojas se ponen marrones y cómo frenarlo antes de que sea tarde

Las hojas amarillas o con puntas secas son señales de que la planta no está bien: cómo identificar la causa y solucionarla rápidamente.

¿Las puntas de las hojas de tus plantas se están poniendo marrones y secas aunque las regués seguido? No es casualidad ni tampoco es mala suerte. Este detalle es una clara señal de que algo en el cuidado de las plantas no esta funcionando bien, por suerte, tiene solución.

Qué están diciendo tus plantas Las hojas amarillas y secas son una de las formas más comunes de las plantas de manifestar que están sufriendo estrés. Pero eso no significa que este muriendo, sino que algo del ambiente o del cuidado está mal. En este sentido, identificar la causa es el primer paso para hacer las cosas bien.

Las 4 causas más frecuentes Humedad ambiental: las plantas de interior, especialmente las tropicales, necesitan un nivel de humedad que los ambientes con aire acondicionado o calefacción no suelen ofrecer. El aire seco literalmente deshidrata los bordes de las hojas .





. Exceso o déficit de riego: regar de más pudre las raíces e impide que la planta absorba nutrientes correctamente; regar de menos la somete a un estrés hídrico que se nota primero en los extremos de las hojas.





Acumulación de sales y minerales: algunos productos del agua de la canilla o de fertilizantes en exceso. Esos depósitos queman las raíces y el daño se refleja en las puntas.





Exposición directa al sol: las corrientes de aire frío o estar ubicada muy cerca de una fuente de calor también generan este síntoma. Adiós a las hojas amarillas o marrones Foto: Shutterstock Las causas de las hojas amarillas en las plantas pueden ser diversas, lo importante es identificar cuál es. Foto: Shutterstock Cómo solucionarlo El primer paso es revisar la frecuencia de riego: la tierra debe estar húmeda pero no encharcada. Una regla simple es introducir el dedo unos dos centímetros en la tierra antes de regar; si todavía está húmeda, esperá un día más.

Para mejorar la humedad ambiental, colocar un plato con piedras y agua debajo de la maceta o usar un humidificador cercano hace una diferencia notable. También ayuda agrupar varias plantas entre sí, ya que generan su propio microclima.

Si el problema es la acumulación de sales, conviene hacer un lavado profundo del sustrato dejando correr agua abundante por la maceta hasta que drene bien, y repetirlo dos o tres veces. Usar agua filtrada o dejar reposar el agua de la canilla unas horas antes de regar también reduce el impacto.